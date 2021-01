Skoki narciarskie. Turniej Czterech Skoczni. Mateusz Morawiecki: Piąty triumf Polaka w TCS stał się faktem; czuję radość i dumę

Piąty triumf Polaka w Turnieju Czterech Skoczni stał się faktem - napisał na Facebooku premier Mateusz Morawiecki i jednocześnie przypomniał historię zwycięstw Polaków w tym turnieju. Jak podkreślił, czuje z tego powodu radość, dumę oraz podziw.

"Dokładnie 20 lat temu (!) 2000/2001 - Adam Małysz, 2016/2017 - Kamil Stoch, 2017/2018 - Kamil Stoch, 2019/2020 - Dawid Kubacki, 2020/2021 - Kamil Stoch" - przypomniał premier historię zwycięstw polskich skoczków w TCS. "Piąty triumf Polaka w Turnieju Czterech Skoczni Vierschanzentournee stał się faktem!" - podkreślił szef rządu.

Morawiecki opisał także, jakie emocje mu teraz towarzyszą. "Co czuję? Chyba to, co wszyscy. Radość, dumę, podziw - ale czasem po prostu brakuje słów na mnogość emocji" - przekazał.

Pogratulował przy tym polskim skoczkom. "Wielkie gratulacje dla Kamila Stocha, Dawida Kubackiego, Piotra Żyły, Aleksandra Zniszczoła, Andrzeja Stękały i całej biało-czerwonej reprezentacji skoczków narciarskich oraz trenera Michala Doležala za wielką pracę, serce, które zostawiają na skoczni i chwile szczęścia, które dają milionom Polaków w czasie, kiedy najbardziej tego potrzebujemy! To będzie nasz rok! 2021 - jedziemy dalej!" - napisał na swoim Facebooku. Wcześniej premier przekazał gratulacje również na Twitterze.

Kamil Stoch w środę wygrał konkurs w Bischofshofen i po raz trzeci triumfował w Turnieju Czterech Skoczni. Stoch, wygrywając konkurs w austriackim Bischofshofen, przypieczętował triumf w 69. edycji Turnieju Czterech Skoczni. Trzecie miejsce w imprezie zajął Dawid Kubacki, który w środę był 15. Polaków na podium imprezy rozdzielił Niemiec Karl Geiger.

Stoch przed zawodami w Bischofshofen był liderem TCS i nie pozostawił rywalom złudzeń. Ostatecznie w całej imprezie wyprzedził Geigera o 48,1 pkt. Kubacki w klasyfikacji generalnej stracił do rodaka 52,8 pkt.

Po raz drugi na podium TCS znalazło się dwóch Polaków. W edycji 2016/17 triumfował Stoch, a drugi był Piotr Żyła, którego tym razem sklasyfikowano na piątym miejscu. Szósty w tej prestiżowej imprezie był Andrzej Stękała. (PAP)

Natalia Kamińska

