Trzeci przystanek Turnieju Czterech Skoczni zakończył się zwycięstwem Kamila Stocha i niezadowoleniem jego rywali. Dotychczasowi faworyci cyklu nie kryli frustracji. Halvor Egner Granerud rozzłościł polskich kibiców, a Markus Eisenbichler nazwał skocznię "głupią świnią”.

Konkurs w Innsbrucku był powodem do radości dla polskiego zespołu, ale rywalom sprawił wiele przykrości. Kamil Stoch sięgnął po 37. zwycięstwo w karierze, udowadniając konkurencji, że to on jest głównym faworytem w walce o złotego orła.

Zwycięstwo Polaka i przebieg rywalizacji stały się powodem do złości Halvora Egnera Graneruda. Norweg nie poradził sobie w pierwszym skoku, a konkurs zakończył na 15. pozycji. Tym samym stracił on pozycję lidera w klasyfikacji generalnej TCS na rzecz Stocha. Jego słowa, że "to niesamowicie irytujące widzieć ponownie Stocha w roli zwycięzcy" były głośnym tematem dyskusji po niedzielnych zawodach. Ostatecznie Norweg przeprosił jednak za swoje zachowanie.

Jak się okazuje nie tylko Granerud był skory do szczerości. Swoje niezadowolenie wyraził również Markus Eisenbichler.

Niemiecki skoczek po trzecim turniejowym przystanku spadł na piąte miejsce w tabeli. W niedzielnych zawodach w Innsbrucku uplasował się na szóstym miejscu.

"Oczywiście jestem sfrustrowany i mam deja vu z zeszłego roku. Bergisel jest od czasu do czasu po prostu głupią świnią" - przyznał Eisenbichler w rozmowie z telewizją ARD.

Finałowy konkurs Turnieju Czterech Skoczni zaplanowano tradycyjnie na 6 stycznia. Środowa rywalizacja wyłoni nazwisko zwycięscy 69. edycji turnieju. Na dwóch pierwszych miejscach w klasyfikacji generalnej znajdują się Stoch oraz Kubacki. To na nich głównie skupią się oczy kibiców podczas środowego konkursu w Bischofshofen.

Turniej Czterech Skoczni 2020/21 - klasyfikacja 1. Kamil Stoch 809,9 pkt 2. Dawid Kubacki 794,7 pkt 3. Halvor Egner Granerud 789,3 pkt 4. Karl Geiger 785,2 pkt 5. Markus Eisenbichler 776,5 pkt 6. Anże Laniszek 770,4 pkt 7. Ryoyu Kobayashi 766,7 pkt 8. Piotr Żyła 763,3 pkt 9. Philipp Aschenwald 761,7 pkt 10. Andrzej Stękała 760,3 pkt Zobacz pełną tabelę

PŚ w skokach 2020/21 - klasyfikacja 1. Halvor Egner Granerud 746 pkt 2. Markus Eisenbichler 584 pkt 3. Kamil Stoch 408 pkt 4. Dawid Kubacki 381 pkt 5. Piotr Żyła 358 pkt Zobacz pełną tabelę

Puchar Narodów w skokach 2020/21 - klasyfikacja 1. Polska 1828 pkt 2. Norwegia 1796 pkt 3. Niemcy 1746 pkt 4. Austria 1143 pkt 5. Słowenia 989 pkt 6. Japonia 864 pkt 7. Rosja 216 pkt 8. Szwajcaria 200 pkt Zobacz pełną tabelę