Marius Lindvik, trzeci zawodnik konkursu w Oberstdorfie nie przystąpi do rywalizacji w Garmisch-Partenkirchen. Powodem jest ból zęba, który uniemożliwia mu normalne funkcjonowanie.

Lindvik nie wziął udziału w czwartkowych treningach, zabraknie go także w kwalifikacjach do piątkowego konkursu. Zawodnik jest już w drodze do Innsbrucka, gdzie przejdzie zabieg. Z bólem zmagał się od ponad tygodnia.

Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie

Reklama

Sprawdź!





O jego absencji w konkursie poinformował oficjalny twitterowy profil norweskiej kadry skoczków.



"Marius ma problemy ze snem, a przede wszystkim z jedzeniem. Praktycznie może tylko mówić, lecz korzeń zęba sprawia, że do jego usunięcia potrzebna jest operacja. Nie wystarczy zwykły gabinet dentystyczny, który zresztą odwiedziliśmy tu na miejscu, tak że musi wytrzymać do powrotu do Oslo" - wyjaśniał trener norweskich skoczków Alexander Stoeckl, cytowany przez Polską Agencję Prasową.





TC



Tego jeszcze nie widziałeś! Sprawdź nowy Serwis Sportowy Interii! Wejdź na sport.interia.pl!