Marius Lindvik, który z uwagi na ból zęba i konieczność operacji nie wziął udziału w konkursach w Garmisch-Partenkirchen i Innsbrucku dołączył do kolegów z kadry. Decyzja o jego starcie w Bischofschofen zapaść ma, według informacji Kacpra Merka z "Eurosportu" we wtorek.

Lindvik zmagania w TCS rozpoczął od lokaty na podium w konkursie w Oberstdorfie. Z walki o triumf w imprezie wykluczył go jednak problem stomatologiczny. Norwega dopadło zapalenie zęba mądrości które było tak bolesne, że skoczek nie był w stanie rywalizować.

Choć wahał się z podjęciem takiej decyzji do ostatniej chwili, przed kwalifikacjami do konkursu w Ga-Pa 22-latek zdecydował się wycofać z rywalizacji. Został przewieziony do Innsbrucka, gdzie przeszedł zabieg. Nie był on szczególnie poważny, toteż istnieje realna szansa, że zawodnik powróci do zmagań już w konkursie w Bischofschofen.



W poniedziałek Lindvik dołączył do pozostałych członków kadry. - Czuję się w porządku, dziękuję za troskę - przekazał, cytowany przez Kacpra Merka z "Eurosportu". Skoczek poinformował też, że decyzja na temat jego startu zapadnie we wtorek.