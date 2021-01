Jeśli nawet ten najsłabszy ze skoczków wyda wam się "nielotem", stańcie pod progiem Bergisel, by poczuć jak ekstremalna to dyscyplina sportu.

Opowiadał kiedyś Kamil Stoch jak nie mógł spać w nocy, gdy trener Zbigniew Klimowski obiecał mu, że następnego dnia zabierze go w końcu na Wielką Krokiew. To jest miejsce kultowe dla kogoś urodzonego w Zakopanem. Późniejszy trzykrotny mistrz olimpijski miał wtedy 12 lat. Był dzieciakiem. Zastanawiałem się co czuła tamtej nocy jego mama, gdy dowiedziała się o planach syna.

Stoch upada na skoczni

Wśród rodzinnych anegdot Stochów jest i ta związana z upadkiem na skoczni. Kamil mocno się kiedyś potłukł i popłakał w domu. Nie z bólu, ale ze strachu, że mama nie pozwoli mu więcej pójść na trening. Skoczkowie od maleńkości oswajają lęk, pierwszą skocznię Stoch budował w Zębie z wykorzystaniem dachu domu jako rozbiegu.

Nawet tacy mistrzowie jak Kamil, którzy oddali w życiu tysiące skoków, nie są w stanie przewidzieć w locie wszystkiego. My tego nie widzimy, ani nie czujemy. Patrząc w ekran telewizora podziwiany dalekie loty mając wrażenie, że obcujemy z romantyczną rozrywką. Człowiek marzył o lataniu od zawsze, grecki mit Ikara silnie zakorzenił się w naszej kulturze. Jako symbol dążenia do celu za wszelką cenę, nawet wbrew naturalnemu porządkowi świata. Nie zostaliśmy przecież stworzeni, by unosić się w powietrzu. Sny o lataniu tak zdominowały życie Dawida Kubackiego, że nie tylko został skoczkiem, ale pilotem szybowców i pasjonatem modeli latających.

Wielkie marzenie Eddiego

Kilka lat temu w Oberstdorfie podczas Turnieju Czterech Skoczni poznałem Eddiego Edwardsa, zwanego "Orłem". Był wielką gwiazdą igrzysk w Calgary (1988) - gdzie na jego skoki czekały miliony widzów na całym świecie. Edwards skakał słabo, wyglądał jakby w locie walczył o życie. Zaczynał od narciarstwa alpejskiego, ale ten sport był dla niego za drogi, a konkurencja zbyt duża. Tymczasem skoków w Wielkiej Brytanii nie uprawiał nikt, więc Eddie spełnił swoje marzenie o igrzyskach. Od Włochów dostał kask, od Austriaków narty. Przygotowywał się w ciężkich warunkach, nocując w szpitalu psychiatrycznym pod Kuopio, gdzie trenował z Finami. Wszystko to złożyło się na legendę sportowca przekraczającego granice własnych możliwości. Zdobył dzięki temu ogromną popularność.

Parę lat temu, gdy przyjechał do Oberstdorfu publiczność przyjęła go owacją. Chciał oddać pierwszy skok w TCS, ale organizatorzy bojąc się o niego nie pozwolili mu skoczyć z Schattenbergschnze. Ani nawet z mniejszych skoczni kompleksu. Usypano dla niego osobną górkę ze śniegu, z której poleciał ze dwa metry. Ale kibice i tak bawili się świetnie.

Dramaturgię skoku najłatwiej poczuć na Bergisel. Skocznia góruje nad Innsbruckiem, na zdjęciach widać jak skoczek szybuje nad znajdującym się poniżej cmentarzem. Biuro prasowe usytuowane jest w okolicy progu, tym Bergisel się wyróżnia. Można zbliżyć się do rozbiegu, posłuchać wibrującego świstu nart zawodnika osiągającego prędkość 92 km/h. Potem skoczek odbija się w przestrzeń, często nie widząc zeskoku, jeśli jest mgła. Można to wszystko przeżyć z bliska. Dla zwykłego śmiertelnika to jest istne szaleństwo. Robi to tak ogromne wrażenie, że już żadnego skoczka, nawet tego, który zajął w zawodach ostatnie miejsce, nie ośmielicie się nazwać "nielotem". Skoczkowie to ludzie niesamowici.

Zdjęcie Skocznia Bergisel / Getty Images

Dariusz Wołowski