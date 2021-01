Kwalifikacje w Bischofschofen, choć udane dla polskich skoczków, dla postronnych obserwatorów mogły wyglądać mocno kuriozalnie. Aby uzyskać prawo występu w środowym konkursie, wystarczyło bowiem wyprzedzić zaledwie pięciu skoczków.

Turniej Czterech Skoczni, jako impreza ciesząca się bardzo dużym prestiżem powinien w teorii cieszyć się bogatą i różnorodną obsadą. W przeszłości do kwalifikacji do imprezy niejednokrotnie przystępowało nawet ponad 70 zawodników (przełomie wieków liczba ta przekraczać potrafiła i 80 - dla przykładu: o prawo walki w konkursie w Oberstdorfie w 2000 roku rywalizowało aż 84 skoczków). W ostatnich latach obserwuje się jednak tendencję malejącą, która doprowadza do sytuacji, w której "kwalifikacje" są takimi jedynie w teorii.

Tak też było we wtorek. Na liście zgłoszeń znalazło się co prawda 59 nazwisk, lecz jeszcze przed startem wypadł z nich kontuzjowany Austriak, Jan Hoerl. W trakcie trwania kwalifikacyjnego konkursu zdyskwalifikowano z kolei aż trzech skoczków - Mackenzie Boyd-Clowesa (Kanada), Cene Prevca (Słowenia) i Andrew Urlauba (Stany Zjednoczone). Ostatecznie sklasyfikowano więc tylko 55 skoczków. Prawa do walki w konkursie nie wywalczyło więc ledwie pięciu.



Co jest odpowiedzialne za taki stan rzeczy? Częściowo z pewnością fakt, że od kilku lat obserwuje się "zamknięcie" świata skoków dla zawodników spoza najsilniejszych i najbardziej znanych krajów. Nie oglądamy Koreańczyków z południa, coraz rzadziej pojawiają się Kazachowie, a Francuzi, choć byli obecni na niemieckiej części turnieju wyjechali do domów. Mniejsza liczba nacji automatycznie zawęża grono potencjalnych uczestników kwalifikacji i czyni je coraz częściej wyłącznie sztuką dla sztuki. Ta teza niekoniecznie broni się w przypadku Bischofschofen (tu chodziło bowiem też o wyłonienie par KO), lecz każe zastanowić się, czy w przyszłości nie będzie konieczna zmiana systemu.



