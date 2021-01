Za nami polski wieczór na skoczni w Bischofshofen! Kamil Stoch zwyciężył w środowym konkursie, a tym samym został triumfatorem 69. Turnieju Czterech Skoczni. Sporo powodów do radości ma także Dawid Kubacki, który zajął 15. lokatę, lecz to wystarczyło, by zapewnić sobie trzecie miejsce w końcowej klasyfikacji Turnieju Czterech Skoczni.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Skoki narciarskie. Kamil Stoch zwycięzcą 69. Edycji Turnieju Czterech Skoczni! Wideo Eurosport

W pierwszej serii Kubacki pofrunął 132 m, a w drugiej kolejce lądował 1,5 m dalej. Wystarczyło to na 15. pozycję w konkursie, co nie mogło zadowolić ambicji Polaka, lecz pozwoliło mu to wywalczyć trzecie miejsce w Turnieju Czterech Skoczni.

Reklama

Z triumfu cieszyć może się Stoch, a na drugiej lokacie uplasował się reprezentant Niemiec - Karl Geiger.



- Najważniejsze jest pierwsze miejsce. Cieszę się, że Kamil je zdobył. Nie miał dziś oporu ze strony pozostałych zawodników. Zasłużył za tego trzeciego Złotego Orła, będzie miał go do kolekcji - przyznał Kubacki w rozmowie z TVP Sport.



- Docinaliśmy sobie cały czas, ale to oczywiście było w żartach. Jesteśmy kolegami. Nie ma co wariować. Walczymy na skoczni, ale możemy sobie z tego żartować, cieszyć się z tego. Teraz możemy radować się z triumfu Kamila - dodał.

Tego jeszcze nie widziałeś! Sprawdź nowy Serwis Sportowy Interii! Wejdź na sport.interia.pl



Skoki narciarskie. Stoch wygrał w Bischofshofen i triumfował w Turnieju Czterech Skoczni. Galeria 1 / 18 Złoty Orzeł za triumf w Turnieju Czterech Skoczni kolejny raz trafił do rąk Kamila Stocha. Źródło: PAP Autor: Grzegorz Momot udostępnij

Kubacki docenił wspaniały skok Stocha, który w drugiej serii poszybował 140 m, dzięki czemu przypieczętował swoją wygraną.



- Był to piękny stylowo skok. "Z progu" też bardzo dobrze to wyglądało. Było widać, że Kamil ma dziś flow i wszystko szło mu bez wysiłku. Trochę wyglądało to jak od niechcenia, ale takie skoki są najlepsze. Bardzo dobrze się to oglądało - stwierdził Kubacki.



69. Turniej Czterech Skoczni zapisze się złotymi zgłoskami w historii polskich skoków. W czym tkwi tajemnica polskiej kadry?



- Tajemnic się nie zdradza, ale to pochodna naszej pracy i pracy wszystkich ludzi, którzy pomagają nam dojść na szczyt. Sami byśmy się tak nie wytrwenowali. Jest sały sztab ludzi, którzy nam doradzają. Im należą się gratulacje. To klucz do sukces - odpowiedział nasz reprezentant.

Zobacz Sport Interia w nowej odsłonie!

Sprawdź!



TB