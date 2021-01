69. Turniej Czterech Skoczni należał do polskich skoczków. Z triumfu mógł się cieszyć Kamil Stoch, natomiast trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej zajął Dawid Kubacki. Na przeciwległym biegunie znalazł się natomiast Maciej Kot, który po słabych występach wypadł z kadry na kolejne zawody Pucharu Świata w Titisee-Neustadt.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Skoki narciarskie. Krzysztof Miklas: Niewiele brakowało, a nie byłoby sukcesów Adama Małysza (POLSAT SPORT). WIDEO Polsat Sport



Reklama

Podczas Turnieju Czterech Skoczni Kot zawiódł oczekiwania kibiców, lecz najprawdopodobniej także przede wszystkim swoje.

29-latek w żadnym z konkursów nie zdołał awansować do drugiej serii, przez co zmagania w TCS zakończył na odległej, 42. pozycji w klasyfikacji generalnej - był to najsłabszy wynik wśród Biało-Czerwonych.

Tego jeszcze nie widziałeś! Sprawdź nowy Serwis Sportowy Interii! Wejdź na sport.interia.pl



Nie dziwi więc fakt, że po konkursie w Bischofshofen trener polskiej kadry Michal Doleżal podjął radykalną decyzję. W zawodach Pucharu Świata w Titisee-Neustadt nie wystąpią Kot oraz Klemens Murańka, a ich miejsce zajmą Paweł Wąsek i Jakub Wolny.

Tego jeszcze nie widziałeś! Sprawdź nowy Serwis Sportowy Interii! Wejdź na sport.interia.pl!



Gdy media rozgłaszały informacje o wielkim triumfie Kamila Stocha, Kot w ciszy podsumował swój występ krótkim, lecz dosadnym wpisem w mediach społecznościowych, okraszonym biało-czarnym zdjęciem.

"Porażka. Czas wracać do domu. Wielkie gratulacje dla Kamila Stocha, jesteś wielki!" - napisał Kot.

Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie

Sprawdź!

Instagram Post

TB