Kapitalnie spisali się polscy skoczkowie w pierwszej z czwartkowych sesji treningowych przed kwalifikacjami do konkursu w Garmisch-Partenkirchen. Błysnął zwłaszcza Andrzej Stękała.

Po burzliwych, lecz ostatecznie zakończonych dla naszej kadry szczęśliwie dniach w Oberstdorfie, karuzela Turnieju Czterech Skoczni przeniosła się do Garmisch-Partenkirchen. Rozpoczynające się o 14:00 kwalifikacje do drugiego konkursu poprzedzały serie treningowe. Pierwsza z nich rozpoczęła się o 11:45.

W pierwszym treningowym skoku kapitalnie wypadł Aleksander Zniszczoł, który poszybował na 134. metr, co dało mu czwarte miejsce. Maciej kot uzyskał 129 metrów i zajął 31. pozycję. Słabiej poszło też Klemensowi Murańce. Ten po skoku na 124. metr był 35.



Andrzej Stękała uzyskał 128 metrów, co pozwoliło na zajęcie 13. lokaty. Świetnie skoczył Dawid Kubacki. Świeżo upieczony ojciec po locie na 134,5 metra wyprzedził Zniszczoła i ostatecznie zajął trzecie miejsce. Piotr Żyła uzyskał 129 metrów i był 14.



Ostatni z naszych reprezentantów - Kamil Stoch skoczył 132,5 metra, co dało szóstą lokatę. Najlepszy był Norweg, Halvor Egner Granerud (134,5m).



Przed nami druga sesja treningowa.



TC



