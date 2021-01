Kamil Stoch po pierwszym konkursie Turnieju Czterech Skoczni znajduje się w ścisłym gronie faworytów do końcowego triumfu. Polak przed zawodami w Garmisch-Partenkirchen tryskał humorem, a w rozmowie z serwisem "skijumping.pl" wziął w obronę dyrektora Pucharu Świata, Sandro Pertile, na którego po zamieszaniu związanym z wykluczeniem naszej kadry spadła lawina krytyki.

Włoch jest pod ostrzałem, a eksperci i przedstawiciele świata skoków (między innymi Adam Małysz) wypominają mu przede wszystkim brak wypracowanych, jasnych procedur na wypadek wykrycia zakażeń wśród skoczków.

Według Stocha krytykę Pertile należałoby jednak ograniczyć. - Nie ma w tym momencie łatwego życia. Moment, w którym zaczął pełnić swoją funkcję, jest dość niefortunny. Z drugiej strony uważam, że jest bardzo dobrym człowiekiem i właściwą osobą na to miejsce. Życzę mu, by miał na to wszystko siły i by ludzie, którymi się otacza, też go wspierali. Ja nie mogę powiedzieć żadnego złego słowa - mówił.



Polak żartował też z zabawy sylwestrowej, która u skoczków, z uwagi na noworoczny konkurs ma jedynie symboliczny charakter.



- Fajerwerki? W łazience, po kryjomu, żeby nikt nie widział - mówił ze śmiechem.



Noworoczny konkurs w Garmisch-Partenkirchen rozpocznie się o godzinie 14:00.



TC



