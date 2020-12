Kamil Stoch okazał się najlepszym z siedmiu Polaków, którzy w komplecie awansowali do noworocznego konkursu w Garmisch-Partenkirchen. Lider naszych skoczków był szósty w kwalifikacjach. - Jestem zadowolony, osiągnąłem stabilizację, ale nie chcę niczego kibicom i dziennikarzom ogłaszać - asekurował się po zakończeniu czwartkowej rywalizacji.

W pierwszym konkursie TCS, na skoczni w Oberstdorfie, Stoch był drugi. Przegrał tylko z Karlem Geigerem. Nadzieje na podium przed rywalizacją w Ga-Pa są zatem uzasadnione.

Kwalifikacje do drugiej odsłony turnieju 33-latek zakończył na 6. lokacie, uzyskując odległość 132,5 m i tracąc do zwycięzcy - Anze Laniska - tylko 4,5 pkt.



- Ten obiekt nie ułatwia nam pracy, rozbieg jakiś dziwny zawsze tu jest - mówił w rozmowie z reporterem TVP Sport. - Były problemy, ale poradziłem sobie i koniec końców jestem zadowolony. Czy osiągnąłem stabilizację formy? Tak, ale... nie chcę kibicom i dziennikarzom niczego ogłaszać, żeby nie nakładać na siebie presji. Ważne, że praca nad koncentracją przynosi efekty.





Skoczkowie wciąż rywalizują przy pustych trybunach. Tęsknią już do atmosfery, jaka zwykle towarzyszy sportowym arenom.



- To był rok pod wieloma względami trudny - powiedział Stoch.- Miałem jednak wiele pozytywnych momentów - sportowych i prywatnych. Mogłem nacieszyć się w końcu rodziną i czasem dla siebie. Jeszcze czegoś takiego nie przeżyłem, od kiedy skaczę na nartach. W dalszym ciągu jestem dobrym skoczkiem i potrafię się z tego cieszyć. Ktoś obliczył, że jestem najlepszym skoczkiem dekady? Przez skromność zaprzeczę. Miło, ale niczego mi to w dalszej rywalizacji nie ułatwi. To tylko ciekawostka.

Kwalifikacje w Garmisch-Partenkirchen odbywały się w ostatni dzień roku. Nie mogło więc zabraknąć życzeń na kolejne 12 miesięcy.



- Wszystkim kibicom życzę sportowych wzruszeń i bezpieczeństwa w każdym znaczeniu - emocjonalnym, życiowym, finansowym. Życzę też, żebyśmy w nowym roku mogli się widzieć na skoczniach w normalnych warunkach - zakończył dwukrotny triumfator Turnieju Czterech Skoczni.

