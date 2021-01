Kamil Stoch ukończył rywalizację w konkursie w Garmisch-Partenkirchen na czwartym miejscu. Polak ze swojego występu był bardzo zadowolony, lecz jeszcze bardziej imponował mu wyczyn Dawida Kubackiego, który wygrał i poprawił rekord skoczni. - Klękajcie narody - mówił w rozmowie z "TVP Sport".

Stoch po drugim miejscu w konkursie w Oberstdorfie tym razem nie zdołał zająć miejsca w czołowej trójce. Nie rozdzierał jednak szat - nie od dziś wiadomo, że obiekt w Garmisch-Partenkirchen nie jest przez niego szczególnie lubiany.

- Oceniam swoje skoki bardzo dobrze. Jestem bardzo zadowolony - mówił Polak w rozmowie z "TVP Sport". - Najbardziej cieszę się że skoki są stabilne, dają mi dużo satysfakcji i radości. Będę kontynuować to, co robię - dodawał.



Nasz wybitny zawodnik był jednocześnie pod wielkim wrażeniem wyczynu Dawida Kubackiego, który wygrał konkurs i ustanowił nowy rekord skoczni, lądując w drugiej serii aż na 144. metrze. - To, co zrobił Dawid to "klękajcie narody" - skwitował.





Zdjęcie Kamil Stoch /EXPA/NEWSPIX.PL /Newspix