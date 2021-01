Skoki Narciarskie. Turniej Czterech Skoczni. Kamil Stoch pochwalił się złotym trofeum

Nie kończy się jeszcze wielki dzień polskich skoków narciarskich i Kamila Stocha, który po raz trzeci w karierze triumfował w Turnieju Czterech Skoczni. W nagrodę za zwycięstwo otrzymał tradycyjnie Złotego Orła. Nie omieszkał się nim pochwalić na Instagramie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Skoki narciarskie. Kamil Stoch zwycięzcą 69. Edycji Turnieju Czterech Skoczni! Wideo Polsat Sport



Stoch umieścił na swoim profilu zdjęcie z zeskoku. Uśmiecha się na fotografii promiennie, a w rękach trzyma Złotego Orła. Cały jego komentarz do tego obrazka to... tuzin wykrzykników.



Na okazałym trofeum widnieje napis Gesamtsieger, czyli zwycięzca klasyfikacji generalnej. Na jej czoło 33-letni skoczek wysforował się po konkursie w Innsbrucku, gdzie okazał się bezkonkurencyjny. I już nie oddał prowadzenia. Poza zasięgiem rywali był również w święto Trzech Króli na obiekcie w Bischofshofen.



Stoch smak triumfu w TCS zna już doskonale. Prestiżowy cykl wygrywał również w latach 2017 i 2018.



Obserwujący instagramowe konto Polaka pospieszyli naturalnie z gratulacjami. "Duma Narodu Polskiego" - napisała jedna z internautek. I nie jest to dzisiaj głos odosobniony.



Instagram Post

Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie

Reklama

Sprawdź!