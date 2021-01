Turniej Czterech Skoczni nie zwalnia tempa. Niespełna dobę po wielkim triumfie Dawida Kubackiego z rekordem skoczni w Garmisch-Partenkirchen, skoczkowie będą rywalizować w kwalifikacjach w Innsbrucku. Początek o 13.30.

W sobotę w Innsbrucku o awans do konkursu rywalizować będzie siedmiu Polaków.



Na ustach wszystkich jest Kubacki, który w wielkim stylu wygrał piątkowy konkurs. W Ga-Pa dwukrotnie fruwał na 144 m. W serii treningowej nieoficjalnie przeskoczył rekord skoczni. W konkursie powtórzył swój wyczyn i już oficjalnie został rekordzistą obiektu.



Zawody w Garmisch-Partenkirchen były bardzo udane nie tylko dla Kubackiego. Piotr Żyła i Kamil Stoch zajęli trzecie i czwarte miejsce. Polaków rozdzielił Norweg Halvor Egner Granerud, który prowadzi w klasyfikacji generalnej. Andrzej Stękała ukończył konkurs na 10. pozycji, a Klemens Murańka - na 22. Do drugiej serii nie zakwalifikowali się Aleksander Zniszczoł i Maciej Kot, którzy z identyczną notą zostali sklasyfikowani ex aequo na 35. miejscu.

W tym samym składzie "Biało-Czerwoni" wystąpią w kwalifikacjach do trzeciego konkursu w Innsbrucku.

W czołówce klasyfikacji generalnej Turnieju Czterech Skoczni zrobiło się bardzo ciasno, a Kubacki zgłosił aspiracje do końcowego triumfu. Jego straty do lidera zmniejszyły się z 26,8 pkt po konkursie w Oberstdorfie do 8,6 pkt. Stocha - dwukrotnego triumfatora TCS - od Norwega dzieli 6,7 pkt. Między nimi jest jeszcze najlepszy na inaugurację imprezy Karl Geiger. Niemiec, mistrz świata w lotach, podobnie jak Kubacki niedawno został ojcem.

"To nie jest łatwa skocznia. Jesteśmy zmotywowani i będziemy walczyć" - powiedział Geiger o następnych zawodach.

W Innsbrucku ma wystąpić rekordzista pod względem liczby wygranych konkursów Pucharu Świata (53) Gregor Schlierenzauer. Decyzją szkoleniowca Andreasa Widhoelzla zabrakło go w obu zawodach TCS w Niemczech. 30-letni Tyrolczyk nie zwyciężył w PŚ od grudnia 2014 roku.

Kwalifikacje mają rozpocząć się o godz. 13.30.

Turniej Czterech Skoczni 2020/21 - klasyfikacja 1. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 555 pkt 2. Karl Geiger (Niemcy) 551 pkt 3. Kamil Stoch (Polska) 548,3 pkt 4. Dawid Kubacki (Polska) 546,4 pkt 5. Markus Eisenbichler (Niemcy) 531,5 pkt 6. Philipp Aschenwald (Austria) 530,7 pkt 7. Andrzej Stękała (Polska) 527 pkt 8. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 522,4 pkt 9. Anže Lanišek (Słowenia) 520,8 pkt 10. Piotr Żyła (Polska) 517,1 pkt ... 23. Klemens Murańka (Polska) 470,3 pkt 39. Maciej Kot (Polska) 220,2 pkt 40. Aleksander Zniszczoł (Polska) 219,7 pkt