Reprezentacja Polski nie została dopuszczona do startu w poniedziałkowych kwalifikacjach do pierwszego konkursu Turnieju Czterech Skoczni. Wobec faktu, że Klemens Murańka miał negatywny wynik przeprowadzonego w poniedziałek, drugiego testu na obecność koronawirusa sekretarz Polskiego Związku Narciarskiego, Jan Winkiel w rozmowie z serwisem "Sport.pl" zapowiada podjęcie zdecydowanych kroków.

Przypomnijmy: informacja o pozytywnym wyniku testu Murańki pojawiła się w niedzielę w godzinach popołudniowych. W poniedziałek rano cała drużyna została przetestowana ponownie, jednocześnie wyczekując decyzji organizatorów dotyczącej udziału pozostałych reprezentantów naszego kraju w poniedziałkowych kwalifikacjach oraz niedzielnym konkursie. Ostatecznie poinformowano, że "Biało-Czerwoni" wystąpić nie mogą.

Sztab naszej kadry nie ustawał jednak w staraniach, by tę decyzję zmienić. Apoloniusz Tajner zapowiedział w rozmowie z "Przeglądem Sportowym", że jeżeli przeprowadzony w poniedziałek test Murańki da wynik negatywny, złożony zostanie wniosek o zezwolenie Polakom na udział w konkursie bez konieczności kwalifikacji.



Tuż po godzinie 18:30 pojawiła się informacja, że badanie dało wynik ujemny. Tym samym doszło do kuriozalnej sytuacji, a PZN zapowiada zdecydowaną reakcję. - Będziemy wnioskowali o dopuszczenie naszych skoczków do konkursu. Niemcy wiedzą, że możemy wejść na drogę sądową - mówił sekretarz Związku, Jan Winkiel cytowany przez Łukasza Jachimiaka który dodał także, że absencja naszej drużyny w kwalifikacjach to wynik "opieszałości organizatorów" oraz "błędu laboratorium".





Wtorkowy konkurs w Oberstdorfie rozpocznie się o godzinie 16:30. Można spodziewać się, że najbliższe godziny będą bardzo gorące.



