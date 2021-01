Halvor Egner Granerud, który po niedzielnym konkursie w Innsbrucku stwierdził, że Polakom sprzyjało szczęście, a triumf Stocha określił mianem "irytującego" zdradził w poniedziałek, ze otrzymał w ciągu niespełna doby kilka tysięcy wiadomości przepełnionych nienawiścią. Zarzucił też polskim mediom, że cała afera jest wynikiem "twórczego tłumaczenia" jego wypowiedzi.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Skoki narciarskie. Kamil Stoch wygrał konkurs w Innsbrucku! Wideo TVP Sport

- Trochę czuję, że warunki sprzyjały Polakom przez cały tydzień skoków. Strasznie irytujące było to, że po raz kolejny wygrał Stoch - mówił Granerud dla norweskiej TV 2, dodając po chwili, że nasi skoczkowie mieli "więcej szczęścia, niż on".

Reklama

Słowa te wywołały nad Wisłą burzę, a Norweg, gdy tylko zdał sobie sprawę do jak wielkiego zamieszania doprowadził wydał oświadczenie, w którym za swoją wypowiedź przeprosił. - Byłem sfrustrowany moim wynikiem - napisał. Dodał również, iż uważa Stocha za "jednego z najlepszych zawodników wszech czasów".

Fala hejtu pod adresem Graneruda przybrała mimo wszystko gigantyczny rozmiar. 24-letni skoczek w rozmowie z krajową telewizją, przeprowadzonej w poniedziałek zdradził, że on i jego dziewczyna zostali zasypani wiadomościami. - Myślę, że dostałem kilka tysięcy wiadomości przepełnionych nienawiścią - zdradził.



Jednocześnie, lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata raz jeszcze odniósł się do swojej niedzielnej wypowiedzi. Uważa, że jej oddźwięk w Polsce jest przesadzony, a na dodatek wynika z "twórczego tłumaczenia" mediów. - Sprawiły one, że wybrzmiało to gorzej, niż w rzeczywistości - powiedział. W podobnym tonie wypowiedział się na temat całej sprawy także trener norweskiej kadry, Alexander Stoeckl. - Ci, którzy tłumaczyli te słowa na język polski trochę inaczej to ujęli. Korzystali z Google Translate lub czegoś w tym rodzaju - powiedział.

Ostatnim akordem zmagań w Turnieju Czterech Skoczni będzie konkurs w Bischofschofen, który odbędzie się 6 stycznia.



TC





Zobacz Sport Interia w nowej odsłonie!

Sprawdź!