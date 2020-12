Gregor Schlierenzauer nie znalazł się w kadrze Austrii na Turniej Czterech Skoczni. Dawny mistrz, który od lat nie może odzyskać formy nie ukrywa, że decyzję sztabu szkoleniowego przyjął z rozczarowaniem.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Skoki. Dawid Kubacki: Nie nakładam sobie presji przed Turniejem Czterech Skoczni. Wideo INTERIA.TV

Zaledwie 30-letni Schlierenzauer już teraz uznawany jest za jednego z najwybitniejszych skoczków w historii. W swoim dorobku ma między innymi cztery medale igrzysk, dwanaście krążków mistrzostw świata, dwie Kryształowe Kule i aż 53 zwycięstwa w konkursach Pucharu Świata.

Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie!

Reklama

Sprawdź!

To wszystko jednak melodia przeszłości, bowiem po raz ostatni na podium PŚ Austriak stanął w sezonie 2014/2015. Podczas obecnego oglądaliśmy go dotąd w akcji trzykrotnie - wypadał słabo, zajmując 44. miejsce w Wiśle oraz 30. i 24. w konkursach w Engelbergu.



Te wyniki sprawiły, że nie zmieścił się w kadrze Austrii na Turniej Czterech Skoczni. - Oczywiście, jestem rozczarowany. Życzę jednak kolegom z drużyny dalekich lotów i samych sukcesów - napisał na swoim blogu.



Turniej Czterech Skoczni rozpocznie się poniedziałkowymi kwalifikacjami do konkursu w Oberstdorfie.



TC



Tego jeszcze nie widziałeś! Sprawdź nowy Serwis Sportowy Interii! Wejdź na sport.interia.pl!