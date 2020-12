Skoki narciarskie. Turniej Czterech Skoczni. Długopolski cieszy się z formy Polaków

Zdaniem olimpijczyka Kazimierza Długopolskiiego to Kamil Stoch, Halvor Egner Granerud, Markus Eisenbichler lub Karl Gaiger pretendują do podium w drugim konkursie 69. Turnieju Czterech Skoczni, który rozpocznie się w czwartek kwalifikacjami w Garmisch-Partenkirchen.

- Kolejność na podium może być oczywiście różna, ale z obserwacji na nich właśnie bym stawiał - ocenił Długopolski i dodał, że jednocześnie bardzo cieszy go rosnąca forma Piotra Żyły i Dawida Kubackiego oraz coraz większa pewność siebie Andrzeja Stękały.

- To nie tylko daje nadzieję na ich kolejne bardzo dobre występy, ale i może niejedną niespodziankę - dodał.

Dwukrotnego olimpijczyka - z Sapporo (1972) i Lake Placid (1980) - trochę martwi natomiast Maciej Kot. "On cały czas szuka właściwej dyspozycji i mimo tego, że ma spore pokłady możliwości, to wydaje mi się, że nie do końca wierzy we własne siły" - zauważył Długopolski.

Po konkursie w Oberstdorfie na czele Turnieju znajduje się Niemiec Karl Geiger, drugi jest Stoch, trzeci Marius Lindvik (Norwegia), na czwartym i piątym znajdują się odpowiednio Granerud (Norwegia) i Eisenbichler (Niemcy). Siódmy jest Stękała, 15. Dawid Kubacki, 21. Piotr Żyła, 30. Klemens Murańka, 44. Kot, a 45. Aleksander Zniszczoł.

Natomiast w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata prowadzi Granerud, Eisenbichler jest drugi, a na trzecim i czwartym miejscu plasują się Stoch i Żyła. Kubacki jest ósmy, a Stękała 14.

Czwartkowe kwalifikacje w niemieckim Garmisch-Partenkirchen zaplanowano na godzinę 14. Dzień później o godz. 12.30 odbędzie się seria próbna, a o 14. - pierwsza konkursowa.

Kolejne rundy TCS już w Austrii: 2 i 3 stycznia w Innsbrucku, a 5 i 6 stycznia Bischofshofen.

Autor: Joanna Chmiel

