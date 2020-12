Skoki narciarskie - Turniej Czterech Skoczni. Dawid Kubacki o narodzinach córki: Widzę, że wieści szybko się rozchodzą

Dawid Kubacki na długo zapamięta 29 grudnia 2020 roku. W konkursie w Oberstdorfie zajął co prawda 15. miejsce, ale na świat przyszła jego córka. – Z tego, co wiem mama czuje się dobrze. Córka na razie też nie protestuje – powiedział polski skoczek w rozmowie z Eurosportem.

Kubacki nie mógł być jednak do końca zadowolony ze swoich skoków. Doceniał jednak to, że Polakom udało się wystąpić w konkursie.

- Sytuacja była beznadziejna i trzeba było się do niej dostosować. My jako zawodnicy niewiele mogliśmy zrobić. Bardziej trenerzy i osoby z zewnątrz, które pomagały. Na szczęście udało się to wyjaśnić - przyznał polski skoczek.

Mimo 15. miejsca w konkursie otwierającym 69. Turniej Czterech Skoczni był bardzo szczęśliwy. W Nowym Targu przyszła bowiem na świat jego córka Zuzanna.

- Widzę, że wieści szybko się rozchodzą. Nic się nie uchowa. Z tego co wiem mama się czuje dobrze, córka na razie też bardzo nie protestuje. Na razie obie odpoczywają. Potrzebują czasu dla siebie - skomentował Kubacki.

Turniej Czterech Skoczni 2020/21 - klasyfikacja 1. Karl Geiger (Niemcy) 291,1 pkt 2. Kamil Stoch (Polska) 288,3 pkt 3. Marius Lindvik (Norwegia) 285,2 pkt 4. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 280,1 pkt 5. Markus Eisenbichler (Niemcy) 274,3 pkt 6. Stefan Kraft (Austria) 273,6 pkt 7. Andrzej Stękała (Polska) 273,3 pkt 8. Phlipp Aschenwald (Austria) 273,0 pkt 9. Anže Lanišek (Słowenia) 270,1 pkt 10. Žiga Jelar (Słowenia) 269,8 pkt ... 15. Dawid Kubacki (Polska) 264,3 pkt 21. Piotr Żyła (Polska) 256,7 pkt 30. Klemens Murańka (Polska) 238,3 pkt 44. Maciej Kot (Polska) 112,0 pkt 45. Aleksander Zniszczoł (Polska) 111,5 pkt

PŚ w skokach 2020/21 - klasyfikacja 1. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 650 pkt 2. Markus Eisenbichler (Niemcy) 508 pkt 3. Kamil Stoch (Polska) 258 pkt 4. Anže Lanišek (Słowenia) 248 pkt 4. Piotr Żyła (Polska) 248 pkt 6. Robert Johannson (Norwegia) 244 pkt 7. Karl Geiger (Niemcy) 241 pkt 8. Dawid Kubacki (Polska) 221 pkt 9. Pius Paschke (Niemcy) 212 pkt 10. Yukiya Sato (Japonia) 206 pkt ... 14. Andrzej Stękała (Polska) 124 29. Aleksander Zniszczoł (Polska) 58 32. Paweł Wąsek (Polska) 55 35. Klemens Murańka (Polska) 48 49. Maciej Kot (Polska) 17 52. Jakub Wolny (Polska) 16 63. Stefan Hula (Polska) 2 66. Tomasz Pilch (Polska) 1