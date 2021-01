Dawid Kubacki stanął w Innsbrucku na najniższym stopniu podium i wciąż zachowuje szanse na końcowy triumf w Turnieju Czterech Skoczni. Do prowadzącego w klasyfikacji generalnej Kamil Stocha traci jednak niemało - dokładnie 15,2 pkt. Czy obroni "Złotego Orła", po którego sięgnął przed rokiem?

W niedzielę Kubacki oddał dwa równe skoki. W ;pierwszej serii poszybował na 126. metr i zajmował na półmetku rywalizacji piątą lokatę. W drugiej próbie skoczył metr dalej, co pozwoliło mu ukończyć zawody na trzecim miejscu.



- Nie zgodzę się, że jestem coraz lepszy, bo dzisiaj byłem trzeci, a w Ga-Pa pierwszy - handryczył się z reporterem TVP Sport. - Ale całkiem w porządku mi się tutaj skakało. W treningowych próbach może nie do końca, za to w konkursie oddałem dwa fajne skoki.

Już po pierwszym skoku Kubacki był wiceliderem klasyfikacji generalnej TCS. I z takiej pozycji przystąpi do środowego konkursu w Bischofshofen. Jego wysoka forma pozwala wierzyć, że ze ścisłej czołówki nie wypadnie. A może nawet pokusi się o spektakularny finał.





- Na razie gratuluję Kamilowi, lepiej mu podmuchało pod narty i był pierwszy - mówił szczerze Kubacki. - Cieszę się, że też znowu jestem na podium, a tuż za nami jeszcze Piotrek Żyła. Mnóstwo dobrej energii daje nam taki wynik.



