"Wiem, że stać mnie na więcej" - powiedział Dawid Kubacki przed ostatnim konkursem w Turnieju Czterech Skoczni 2020/21.

Kubacki we wtorkowych kwalifikacjach zajął szóste miejsce. "Czegoś mi dzisiaj brakowało w tych skokach, żeby one były takie fajne, płynne, było dobrze, ale wiem, że stać mnie na więcej" - powiedział po nich na antenie Eurosportu.

W jakim nastroju jest przed ostatnim konkursem Turnieju Czterech Skoczni?



"Na spokojnie do tego podchodzę. Ja mam robotę na skoczni tak naprawdę od rozgrzewki do zatrzymania się po ostatnim skoku i na tym muszę się skoncentrować. W zeszłym roku ta taktyka się sprawdzała i nie zamierzam tej taktyki zmieniać" - stwierdził zwycięzca tej imprezy sprzed roku.



W tym sezonie może powtórzyć to osiągnięcie, bo zajmuje drugie miejsce w klasyfikacji generalnej. Wyprzedza go tylko Stoch. "Trochę sobie dogryzamy, on ma cały czas fart i co ja poradzę" - mówił Kubacki.



W środę ostatni cześć Turnieju Czterech Skoczni w sezonie 2020/21 - konkurs w Bischofshofen. Początek o 16.45. Transmisje w Eurosporcie i TVP.



"Walczymy jak w każdych innych zawodach i będziemy się cieszyć z tego, co będzie. Obu nas stać na bardzo dobre skoki i wierzę, że w środę jej oddamy, a jak to się skończy, to zobaczymy" - powiedział Kubacki w Eurosporcie.

