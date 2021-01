Po wielkim sukcesie polskich skoków, jakim był triumf Kamila Stocha w 69. Turnieju Czterech Skoczni i trzecie miejsce Dawida Kubackiego, kibice znad Wisły mogą być dumni ze swojej reprezentacji. Przewodzący jej trener Michal Doleżal w spektakularny sposób zbiera owoce swojej pracy. Czy dzięki temu wywalczy sobie nowy kontrakt?

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Apoloniusz Tajner dla Interii: Stoch zasłużył na miano wirtuoza skoków narciarskich. Wideo TV Interia

Zwycięstwo Stocha w klasyfikacji generalnej Turnieju Czterech Skoczni było bezapelacyjne. W wieńczącym zmagania konkursie w Bischofshofen Polak dał pokaz swojej siły, nokautując resztę stawki.

Reklama

Dzięki temu wyprzedził drugiego w ogólnym rozrachunku TCS Karla Geigera o 48,1 pkt, a trzeci Dawid Kubacki stracił do swojego reprezentacyjnego kolegi 52,8 pkt.

Dwa miejsca na podium w niezwykle prestiżowej imprezie to wielki sukces polskiej kadry. Gratulacje należą się jednak nie tylko Stochowi i Kubackiemu, ale powinien otrzymać je również cały sztab szkoleniowy, na czele z trenerem Doleżalem.

Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie

Sprawdź!

Jak wygląda sytuacja kontraktowa czeskiego szkoleniowca? Na to pytanie odpowiadał w studiu TVP Sport prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Tajner.



Były opiekun polskich skoczków przyznał, że nie ma pośpiechu w sprawie prolongaty umowy trenera Doleżala, lecz w dużej mierze to on sam będzie mógł zdecydować o swojej przyszłości.

- Ma kontrakt do igrzysk zimowych w Pekinie (które odbędą się w lutym 2022 roku - przyp. red.) i otwartą drogę do dalszej współpracy. Czy on będzie tego chciał? - zapytał zagadkowo prezes Tajner.

Polacy są liderami Pucharu Narodów. Zgromadzili 2018 pkt i wyprzedzają drugą Norwegię (46 pkt straty) oraz plasującą się na trzeciej pozycji kadrę Niemiec (186 pkt straty).

Puchar Narodów w skokach 2020/21 - klasyfikacja 1. Polska 2018 pkt 2. Norwegia 1972 pkt 3. Niemcy 1832 pkt 4. Austria 1279 pkt 5. Słowenia 1015 pkt 6. Japonia 940 pkt 7. Rosja 234 pkt 8. Szwajcaria 200 pkt 9. Kanada 96 pkt 10. Finlandia 83 pkt 11. Estonia 27 pkt 12. Włochy 8 pkt 13. Czechy 6 pkt 14. USA 3 pkt 14. Bułgaria 2 pkt

TB