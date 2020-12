Sześciu Polaków rywalizuje w kwalifikacjach do sobotniego konkursu Pucharu Świata w Engelbergu. Dołącz do relacji i śledź przebieg kwalifikacji na żywo z Interią!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Skoki narciarskie - MŚ w lotach. Złoto Norwegów, Polacy na trzecim miejscu! INTERIA.TV

Uwaga. Relacja nie odświeża się automatycznie.



Reklama

Sześciu Polaków będzie rywalizować o awans do sobotniego konkursu Pucharu Świata w Engelbergu. Na liście startowej zobaczymy: Andrzeja Stękałę, Klemensa Murańkę, Aleksandra Zniszczoła, Kamila Stocha, Piotra Żyłę oraz Dawida Kubackiego.



"Biało-Czerwoni" mają za sobą dość udane MŚ w lotach. W drużynowej rywalizacji podopieczni Michala Doleżala zajęli trzecie miejsce.



Podczas drugiego treningu niesamowicie dobrą formą błysnął Kamil Stoch. Polak poszybował aż na odległość 146 m, bijąc oficjalny rekord skoczni o dwa metry!





Zobacz Sport Interia w nowej odsłonie!

Sprawdź!

Kwalifikacje do sobotniego konkursu rozpoczęły się o godzinie 18. Z kolei pierwszy konkurs rozpocznie się w sobotę o godz. 16. W niedzielę o godz. 14.30 odbędą się kwalifikacje, a o 16 drugi konkurs indywidualny.

Przebieg kwalifikacji:

Kwalifikacje rozpoczęły się od próby zawodnika gospodarzy Andreasa Schulera. Szwajcar uzyskał odległość 110,5 m. Wkrótce prowadzenie objął Simon Ammann - 112 m. Rywalizację rozpoczęto z 19. belki startowej.

Bardzo dobry skok oddał Austriak Gregor Schlierenzauer, lądując na 124 m i zdecydowanie obejmując prowadzenie. Austriak jako pierwszy zapewnił sobie awans do konkursu. Niedługo później nowym liderem został Cene Prevc, skacząc na 130,5 m.



Jako pierwszy z Polaków na belce startowej pojawił się Andrzej Stękała. Nasz niedawny bohater z Planicy oddał bardzo dobry skok na odległość 127 m i po swojej próbie zajmował trzecie miejsce, co dawało mu pewny awans do konkursu.

Wkrótce po nim swój skok oddał Klemens Murańka. Skoczył krócej, bo na 123 m, co dawało mu 11. pozycję i spokojny awans do konkursu. Nienajlepszy skok oddał Aleksander Zniszczoł, który trafił na kiepskie warunki. Po skoku na 116,5 m zajmował 19. miejsce. Miał jednak aż 12 pkt zapasu, dającego awans do zawodów.



Przyszła kolej na znakomicie skaczącego na treningach Kamila Stocha, ale nasz mistrz w kwalifikacjach nie osiągnął już tak spektakularnego rezultatu. Niemniej po skoku na 129 m zajmował drugie miejsce, ustępując jedynie Prevcowi o 0,4 pkt.





-----------------------------------------------

Samochód 20-lecia na 20-lecie Interii!

ZAGŁOSUJ i wygraj ponad 20 000 złotych - kliknij

Zapraszamy do udziału w 5. edycji plebiscytu MotoAs. Wyjątkowej, bo związanej z 20-leciem Interii. Z tej okazji przedstawiamy 20 modeli samochodów, które budzą emocje, zachwycają swoim wyglądem oraz osiągami. Imponujący rozwój technologii nierzadko wprawia w zdumienie, a legendarne modele wzbudzają sentyment. Bądź z nami! Oddaj głos i zdecyduj, który model jest prawdziwym MotoAsem!

Zdjęcie Kamil Stoch w Planicy / Grzegorz Momot / PAP

WG