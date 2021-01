Na Wielkiej Krokwi w Zakopanem trwają kwalifikacje do niedzielnego konkursu indywidualnego Pucharu Świata w skokach narciarskich. Śledź przebieg zawodów razem z Interią!

Piątkowe kwalifikacje rozpoczęły się o godzinie 18. Wyłonią one 50 uczestników niedzielnego konkursu indywidualnego. Wcześniej, w sobotę od godz. 16.15, rozegrany zostanie konkurs drużynowy.



Co ciekawe, to nie jedyny tegoroczny weekend, w czasie którego Zakopane będzie gościło najlepszych skoczków świata. 13 i 14 lutego skoczkowie będą rywalizować na Wielkiej Krokwi w zastępstwie odwołanych zawodów PŚ w Chinach.



Przebieg kwalifikacji:

Kwalifikacje zaczęły się od skoków zawodników, sklasyfikowanych najniżej w rankingu Pucharu Świata. Jako pierwszy Włoch Alex Insam osiągnął odległość 125 m. To właśnie Włoch jako pierwszy zapewnił sobie awans do konkursu, a na prowadzeniu zmienił go dopiero skaczący z numerem 9. Norweg Thomas Aasen Markeng.



Dobrą formę potwierdził Słoweniec Tilen Bartol. Po skoku na odległość 132 m zdecydowanie objął prowadzenie.

Plan Pucharu Świata w Zakopanem:

piątek (15.01.2021)

15:45 - oficjalny trening

18:00 - kwalifikacje

sobota (16.01.2021)

15:00 - seria próbna

16:15 - pierwsza seria konkursu drużynowego

niedziela (17.01.2021)

15:00 - seria próbna

16:00 - pierwsza seria konkursu indywidualnego

