Nie milkną echa wypowiedzi reprezentanta Słowenii, Timiego Zajca, który podczas mistrzostw świata w lotach otwarcie skrytykował trenera kadry. 20-latek został wykluczony z zespołu i nie pojedzie na najbliższe konkursy Pucharu Świata w Engelbergu. Postawę skoczka skrytykował także jego rodak, Peter Prevc.

Przypomnijmy: Zajc na swoim instagramowym profilu negatywnie ocenił pracę trenera reprezentacji. -Niestety, wszystko się rozpadło. Ciężko trenowałem przez całe lato nie po to, by skakać tak krótko. Myślę, że odpowiedzialność muszą wziąć na swoje barki trenerzy. Musimy z nimi pracować, bo inaczej zostaniemy wykluczeni z kadry. Wszyscy chcemy medali, a tymczasem ja od dwóch lat spisuję się coraz słabiej - napisał.

Niedługo po tym pierwszy trener zespołu - Gorazd Bertoncelj został zwolniony. Zajc z kolei został wykluczony z drużyny, wciąż walczącej w mistrzostwach świata w lotach narciarskich w Planicy. To jednak nie koniec jego "pokuty", bowiem nie pojedzie on z kadrą także na kolejne konkursy Pucharu Świata - do Engelbergu.



Co więcej, postawę młodego skoczka skrytykował Peter Prevc - najlepszy w ostatnich latach słoweński skoczek, który w dorobku ma między innymi Kryształową Kulę i triumf w Turnieju Czterech Skoczni. - Wydaje mi się, że to nie był właściwy moment. To było nie fair wobec kolegów z kadry - skomentował dodając, że zespół zamiast skupiać się na lotach, musiał roztrząsać całą sytuację.



Tymczasowym trenerem reprezentacji Słowenii jest Robert Hrgota. Póki co nie wiadomo, jak długo sprawować będzie swoją funkcję.



