Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Klemens Murańka, Andrzej Stękała oraz Aleksander Zniszczoł - oto reprezentanci Polski, którzy znaleźli się w składzie na mistrzostwa świata w lotach, które w przyszły weekend odbędą się w Planicy.

"Trener Michal Doleżal podał skład na Mistrzostwa Świata w lotach, które odbędą w dniach 10-13 grudnia 2020 w sloweńskiej Planicy. Polskę reprezentować będą Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Klemens Murańka, Andrzej Stękała oraz Aleksander Zniszczoł" - poinformował portal Skaczemy.pl.

Mistrzostwa świata były planowane na koniec zeszłego sezonu i miały odbyć się w marcu 2020 roku. Odwołano je z powodu pandemii koronawirusa.



Pięciu skoczków, którzy pojadą do Planicy, nie znalazło się w kadrze na rozgrywane w ten weekend zawody PŚ w Niżnym Tagile. Z kolei dobre skoki w Rosji sprawiły, że w kadrze na MŚ znalazł się Aleksander Zniszczoł.



Chociaż do Planicy wybierze się sześciu zawodników, to każda reprezentacja do kwalifikacji może wystawić maksymalnie czterech skoczków. Trener Doleżal decyzję o ostatecznym kształcie kadry podejmie po treningach na Letalnicy.

Zdjęcie Skocznia mamucia w Planicy / Stanko Gruden / East News

