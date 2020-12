Adam Małysz zdobył 21 tytułów mistrza Polski. We wtorek na skoczni jego imienia w Wiśle siostrzeniec Małysza Tomasz Pilch po raz pierwszy w karierze wywalczył mistrzostwo kraju. - Nie dociera to do końca do mnie - powiedział sensacyjny zwycięzca, który po pierwszej serii dostał wiadomość od dziewczyny.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Skoki. Tomasz Pilch nowym mistrzem Polski. Wideo INTERIA.TV

Urodzony w Cieszynie 20-latek wciąż nie zdołał na stałe przebić się do kadry na zawody Pucharu Świata. W obecnym sezonie punktował tylko w Niżnym Tagile, gdzie zdobył jedno "oczko" w klasyfikacji generalnej. Podczas mistrzostw Polski w Wiśle zaprezentował się znakomicie, najpierw w serii próbnej, a następnie w jedynej serii konkursowej.

Reklama

- Pierwszy raz zostałem mistrzem Polski seniorów. Cieszę się z tego, bo oba skoki były dobre. Ten konkursowy to był poziom, jaki prezentowałem w lecie - mówił uradowany zawodnik.

- Myślę, że nie popełniłem w tym skoku żadnego błędu, więc jestem z tego zadowolony - podkreślił Pilch, który sprawił sobie wspaniały prezent świąteczny.

- W szatni po pierwszej serii dziewczyna napisała do mnie, że zrobię sobie prezent pod choinkę. Myślałem, że to niemożliwe. Obawiałem się, że się zestresuję i gorzej skoczę w drugiej serii. Już miałem jechać na górę, gdy przyszła informacja, że druga seria została odwołana. Nie dociera to do końca do mnie - opowiadał nasz skoczek.

Zobacz Sport Interia w nowej odsłonie!

Sprawdź!

Nie wierzył w siebie, mimo prowadzenia po pierwszym skoku?

- Może nie to, że nie dowierzałem, ale mógłbym się zestresować, bo prowadzić po pierwszej serii to trochę ciężar - odpowiadał Interii skromny zawodnik.

W loteryjnym z powodu wiatru i deszczu konkursie Pilch świetnie sobie poradził, wyprzedzając Dawida Kubackiego i Andrzeja Stękałę.

- Niektórzy mieli dobre warunki, ale nie umieli sobie poradzić. Ja po wyjściu z progu od razu się ponapinałem i gdy mnie złapało, wiedziałem, że nie muszę od siebie nic dodawać do tego skoku, bo fajnie mi oddało z progu i nakręciło - barwnie opowiadał nowy mistrz Polski.

Z Wisły Waldemar Stelmach