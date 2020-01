Skoki narciarskie. To dla nich biją rekordy! Znani zawodnicy i ich partnerki

Mówi się, że za sukcesem każdego mężczyzny stoi kobieta. Kto zapewnia niezbędne wsparcie skoczkom narciarskim, podczas zmagań na skoczni? Okazuje się, że często są to... Polki!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Skoki narciarskie. Maciej Kot: Teraz jesteśmy bardziej otwartą grupą. Wideo INTERIA.TV

Ewa Bilan-Stoch - żona Kamila Stocha

Para poznała się podczas zawodów Pucharu Świata w Planicy, gdzie Ewa pracowała jako fotograf. Dziś nie tylko robi zdjęcia "Orłowi z Zębu", ale też sama pozuje z nim do fotografii jako jego małżonka, czego przykład stanowi poniższe zdjęcie. Warto odnotować, że zostało ono wykonane właśnie w Planicy. Zresztą to właśnie w Kranjskiej Górze przyszła żona naszego skoczka powiedziała mu tak, przyjmując oświadczyny.



Reklama

Państwo Stochowie ukończyli tę samą szkołę - Szkołę Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem (Ewa trenowała judo). Nie poznali się jednak na korytarzach. Połączyła ich dopiero skocznia.

To właśnie żona Stocha była jednym z pomysłodawców założenia klubu Eve-nement Zakopane, który ma zadbać o przyszłość polskich skoków, szkoląc najmłodszych.

Zdjęcie Kamil Stoch i jego żona Ewa Bilan-Stoch pozują do zdjęcia z Kryształową Kulą za sezon 2017/18 / Jure MAKOVEC / AFP

Agnieszka Zografska - żona Władimira Zografskiego

Podobnie jak państwo Stochowie, ta polsko-bułgarska para poznała się na skoczni, gdy Zografski udzielał wywiadu swojej przyszłej wybrance, posługującej się jeszcze panieńskim nazwiskiem "Skowron".

Ślub zakochanych odbył się latem tego roku w Częstochowie, czym Bułgar pochwalił się w swoich mediach społecznościowych.

Dorota Kuettel - żona Andreasa Kuettela

Kolejnym zagranicznym zawodnikiem, który pokochał Polkę, jest Andreas Kuettel. Szwajcar w 2011 roku zakończył karierę, a rok wcześniej stanął na ślubnym kobiercu w jednym z toruńskich kościołów. Jego wybranką została Dorota Pawłowska. Na uroczystej ceremonii pojawił się także inny wybitny skoczek Simon Ammann - wybrany przez nowożeńców na ojca chrzestnego ich dziecka.

Nietypowo wyglądał ślub cywilny państwa Kuettelów. Odbył się bowiem, w 2010 roku, u podnóżka kompleksu skoczni. Jedna z nich nosi imię Andreasa Kuettela.

Szpela Kranjec - żona Robert Kranjca

Słoweńska para nie mogła mieć dzieci. Oboje postanowili więc adoptować z Gwinei Bissau córkę Pikę. To właśnie ona pomachała chorągiewką, by dać tacie sygnał do startu przed jego ostatnim skokiem w karierze, którą zakończył na finiszu poprzedniego sezonu.

Agnieszka Kot - żona Macieja Kota

Oboje poznali się na krakowskim AWF-ie. W Krakowie też wzięli ślub, a na ceremonii pojawili się inni polscy skoczkowie.

Partnerka Kota uprawiała lekkoatletykę. Z czasem postanowiła jednak zmienić obszar swoich zainteresowań i została trenerką personalną. Kilka miesięcy temu założyła nawet własne studio fitness.

Ślub Macieja Kota i Agnieszki Lewkowicz. Galeria 1 / 15 Maciej Kot i Agnieszka Lewkowicz pobrali się 18 maja Źródło: PAP Autor: PAP/Grzegorz Momot udostępnij

TB