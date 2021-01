Timi Zajc wraca do reprezentacji Słowenii. 20-latek znalazł się w składzie kadry na najbliższe konkursy Pucharu Świata w Willingen.

Zajc został odsunięty od kadry podczas mistrzostw świata w lotach, a powodem takiego ruchu była otwarta krytyka byłego trenera reprezentacji, Gorazda Bertoncelja. Zawodnik długo nie mógł powrócić do rywalizacji na najwyższym szczeblu. Ostatecznie nowy szkoleniowiec - Robert Hrgota - zdecydował się włączyć go do składu na Willingen.

- Podoba mi się to, co prezentuje na skoczni - mówił trener, cytowany po treningach w Planicy przez serwis "skijumping.pl".



Zajc dotąd sześciokrotnie stawał na podium konkursów Pucharu Świata. Wygrał jeden - w Oberstdorfie, na skoczni mamuciej



Obok Zajca na niemieckiej skoczni zaprezentują się także Domen Prevc, Peter Prevc, Tilen Bartol, Ziga Jelar, Anze Lanisek oraz Bor Pavlovcić.



