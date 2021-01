Skoki narciarskie. Thomas Aasen Markeng wraca do Pucharu Świata po długiej przerwie

Norweski skoczek narciarski jest już gotowy, aby wrócić do rywalizacji w Pucharze Świata. Thomas Aasen Markeng pauzował po tym, jak w 2019 roku uszkodził kolano podczas zawodów. Niedawno przyszły pierwsze zwycięstwa w zawodach, a to oznacza, że szykuje się mocny powrót do konkursów na najwyższym szczeblu.

Thomas Aasen Markeng dołączy do reprezentacji Norwegii na zawody Pucharu Świata w Zakopanem. Tym samym będzie to pierwszy pucharowy konkurs od grudnia 2019 roku, kiedy skoczek uszkodził sobie kolano w wyniku upadku w Klingenthal.

Kontuzja była poważna. Ucierpiały więzadła krzyżowe oraz łąkotka w lewym kolanie. Teraz wydaje się, że nie ma już po niej ani śladu. Kilka dni temu Markeng zwyciężył bowiem w zawodach Norges Cup w Vikersund i to właśnie rewelacyjnym powrotem przekonał do siebie sztab szkoleniowy.

"Oznacza to, że kolano się trzyma. Thomas jest zdrowy i teraz może wreszcie skakać. Bardzo dobrze będzie przywrócić go do drużyny na Puchar Świata" - powiedział dla Norweskiego Związku Narciarskiego trener Alexander Stoeckl.

Sam skoczek przyznał, że droga powrotu do zdrowia i formy nie była łatwa. Kosztowało go to wiele trudnych godzin. Są w tym jednak dodatkowe zalety.

"Pouczające było zarówno lepsze poznanie ciała, jak i przede wszystkim zadbanie o zdrowie. To znaczy, że byłem rozsądny i widać to teraz w skokach i dobrych wynikach. Powrót do Pucharu Świata będzie bardzo ekscytujący. Nie startowałem tam pełne 13 miesięcy" - wyznał Thomas Aasen Markeng.

Oprócz 20-latka, z Norwegii do Zakopanego przyjadą: Johann Andre Forfang, Halvor Egner Granerud, Robert Johansson, Marius Lindvik oraz Daniel Andre Tande.

