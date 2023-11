Skoki narciarskie 2023/24 to sportowe emocje na najwyższym poziomie, które potrwają aż do końca marca . Tradycyjnie w Zakopanem odbędzie się konkurs indywidualny oraz drużynowy, ale skoczkowie pojawią się także na dwóch polskich skoczniach. Bilety na konkurs skoków na wszystkie zawody są już w sprzedaży. Jak wygląda terminarz Pucharu Świata? Kiedy i gdzie oglądać skoki? Pierwsze zawody już w ostatni weekend listopada .

Puchar Świata 2022/23. Kto zwyciężył w klasyfikacji?

Puchar Świata w skokach narciarskich w ubiegłym sezonie dostarczał emocji niemal do samego końca. Kryształową Kulę finalnie odebrał Halvor Egner Granerud, który zdobył 2128 pkt. Drugie miejsce zajął Kraft (1790 pkt), a trzecie Anze Lanisek (1679 pkt). Do podium niewiele zabrakło Dawidowi Kubackiemu. Ten uzbierał podczas Pucharu Świata 1592 punktów. Szósty Piotr Żyła zdobył ich 984, a 608 punktów Kamila Stocha pozwoliło mu zająć 14. miejsce. Pozostałe miejsca Polaków w poprzedniej kampanii to: