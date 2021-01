Skoki narciarskie. ​TCS. Marius Lindvik: jestem gotowy do skakania

Marius Lindvik odbył już lekki trening w Bischofshofen, gdzie w środę odbędzie się ostatnia odsłona Turnieju Czterech Skoczni. "Jestem gotowy do skakania" - zadeklarował 22-letni Norweg, który z powodu operacji stomatologicznej opuścił dwa konkursy.

"Wreszcie wyszedłem ze szpitala! Mam za sobą lekki trening i jestem znów gotowy do skakania. Cieszę się z powrotu na skocznię" - napisał na Instagramie Lindvik.

Od jakiegoś czasu już zmagał się on z zapaleniem zęba mądrości, operację przeszedł w sylwestrowy wieczór. Z tego powodu zabrakło go w obsadzie zmagań w Garmisch-Partenkirchen oraz w Innsbrucku. W poniedziałek dołączył do kolegów z kadry.

Trener Norwegów Alexander Stoeckl prawdopodobieństwo powrotu Lindvika do rywalizacji w bieżącej edycji TCS określił wcześniej jako małe. 22-letni zawodnik w poprzedniej zajął drugie miejsce, ustępując tylko Dawidowi Kubackiemu. Obecną również dobrze rozpoczął - od trzeciego miejsca w Oberstdorfie, ale szanse na sukces w całej imprezie stracił ze względu na wspomniane kłopoty stomatologiczne.

We wtorek o godz. 16.30 w Bischofshofen rozpoczną się kwalifikacje. Po trzech zawodach w klasyfikacji prowadzi Kamil Stoch z dużą przewagą nad Kubackim i Norwegiem Halvorem Egnerem Granerudem.