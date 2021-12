Skoki Narciarskie Polscy skoczkowie nie chcieli rozmawiać z mediami. Katastrofa w Engelbergu

Kiepska passa polskich skoczków trwa dalej. Mimo że do sobotniego konkursu w Engelbergu przystąpiło pięciu polskich zawodników, to tylko jeden z nich uzyska awans do drugiej serii. Andrzej Stękała, Paweł Wąsek, Kamil Wolny i Dawid Kubacki odpadli już w przedbiegach.



Martwić może zwłaszcza dyspozycja Kubackiego, który wyprzedził tylko jednego zawodnika, nie licząc zdyskwalifikowanego skoczka z Norwegii.



Skoki narciarskie. Tylko Kamil Stoch w drugiej serii

Honor Polaków ratował jedynie Kamil Stoch. Orzeł z Zębu zakończył zawody na szóstym miejscu.



Jak zauważył na Twitterze Adam Bucholz, tak słabego konkursu Polacy w Engelbergu nie mieli aż od siedmiu lat. "Po raz ostatni tylko jeden Polak awansował do drugiej serii konkursu PŚ w Engelbergu w dniu 21 grudnia 2014 roku. Wówczas 15. miejsce zajął Piotr Żyła" - napisał autor serwisu Skijumping.pl.



Adam Małysz dla Interii o okradaniu skoczków ze świąt. "Protesty na nic"



Wkrótce rozpocznie się sprzedaż biletów na PŚ w Zakopanem

