Skoki narciarskie. Sven Hannawald obawia się kariery trenerskiej

Były skoczek narciarski Sven Hannawald wyjaśnił, dlaczego nie zamierza rozpocząć kariery trenerskiej. Pomimo sporego doświadczenia w dyscyplinie, na sportowej emeryturze chce pozostać aktywny na swój sposób w obawie przed nawrotem wypalenia zawodowego.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Skoki narciarskie. Kubacki zostanie bohaterem? Czas na konkursy w Zakopanem. Wideo INTERIA.TV

Sven Hannawald to prawdziwa legenda skoków narciarskich. Jako czynny sportowiec sięgał po najbardziej cenne trofea. W jego kolekcji znajdują się między innymi trzy medale olimpijskie, krążki z mistrzostw świata, a także zwycięstwo w prestiżowym Turnieju Czterech Skoczni, w którym triumfował jako pierwszy skoczek w historii, stając na najwyższym stopniu podium każdego z czterech konkursów.

Reklama

Po zakończeniu sportowej kariery w 2005 roku Hannawald zajmuje się skokami narciarskimi w charakterze komentatora telewizyjnego. Jak wyznał w niemieckich mediach, na ten moment nie ma zamiaru wykorzystywać swojego doświadczenia jako trener. Powodem tej decyzji jest obawa przed powrotem wypalenia zawodowego. Jego zdaniem, leczenie tej przypadłości to długi proces.

Niemiec leczył się już na depresję, a o swoim problemie wielokrotnie mówił głośno. Przeszedł leczenie w specjalistycznej klinice, do której zgłosił się w 2009 roku, gdy już nie mógł poradzić sobie z przytłaczającymi go problemami.

Były skoczek zakłada, że pracy trenerskiej poświęciłby się całkowicie. "To zaufanie do ciała, które ufa mi ponownie na ślepo, jest tym, co zajmuje czas" - tłumaczy Hannawald, który wypalenia zawodowego doznał na krótko przed rezygnacją z kariery skoczka narciarskiego. Otrzymał wówczas pomoc od specjalistów.

"Zakładam, że większość topowych sportowców, polityków i prezesów firm zakłada maski, co może prowadzić do fatalnych skutków" - dodał Sven Hannawald.