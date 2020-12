Stefan Kraft nie znalazł się w kadrze reprezentacji Austrii na zaplanowane w najbliższy weekend zawody Pucharu Świata w Engelbergu.

Austriak, obrońca Kryształowej Kuli może w sezonie 2020/2021 mówić o gigantycznym pechu. Jak dotąd wystąpił tylko podczas inauguracyjnego weekendu w Wiśle. Przed zawodami w Kuusamo wykryto u niego koronawirusa, co oznaczało przymusową przerwę, obejmującą też konkursy PŚ w Niżnym Tagile.

Do rywalizacji Kraft miał wrócić podczas mistrzostw świata w lotach. Ostatecznie w imprezie nie wziął jednak udziału z powodu odnowionej kontuzji pleców. Uraz do tej pory nie został wyleczony, toteż skoczka w Szwajcarii zabraknie.



Absencja 27-latka w dwóch kolejnych konkursach oznacza, że jego szanse na obronę Kryształowej Kuli topnieją niemal do zera. Jak dotąd nie ma on bowiem w dorobku ani jednego punktu, podczas gdy lider PŚ - Norweg Halvor Egner Granerud - ma ich w dorobku aż 400 i wielką szansę na znaczące poprawienie tego wyniku w przeciągu najbliższych kilku dni.



(TC)



