Polski skoczek narciarski ma prawo być dumnym. Niedawno Stefan Hula pochwalił się w sieci nagraniem z treningu jego córki. Kilkuletnia dziewczynka radzi sobie naprawdę nieźle.

Sezon zimowy zbliża się wielkimi krokami, ale oprócz Stefana Huli, do jego otwarcia przygotowuje się również jego córka - Milena.

Dziewczynka już jakiś czas temu zaczęła trenować skoki narciarskie, dumnie zerkając na swojego tatę. Teraz to on ma powody do dumy, bowiem kilkulatka radzi sobie naprawdę bardzo dobrze.

"Dumny tata" - właśnie takim podpisem opatrzył swój ostatni post na Instagramie reprezentant Polski. Nagranie wykonane na skoczni w Bystrej zyskało szeroką widownię. Odezwali się też inni polscy skoczkowie. Talent córki drużynowego brązowego medalisty olimpijskiego z 2018 roku dostrzegł między innymi Jakub Wolny.

"Jest potencjał", "odważna dziewczynka", "genów nie oszukasz" - rozpisują się internauci.

Teraz przed naszymi skoczkami ostatnie chwile przed startem karuzeli Pucharu Świata. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, zawodnicy rozpoczną sezon w Wiśle 20 listopada. Konkursy ze względu na koronawirusa odbędą się jednak bez widowni.

