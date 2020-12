Simon Ammann w obecnym sezonie nie zdobył jeszcze punktów klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Czterokrotny mistrz olimpijski po raz ostatni na podium stał niemal trzy lata temu, a w jego ojczyźnie niewielu wierzy w to, że będzie w stanie powrócić do rywalizacji na szczycie.

39-latek z Grabs, który do zmagań w PŚ przystępował mając za sobą przerwę, spowodowaną absencją w mistrzostwach świata w lotach w sobotnim konkursie zajął dopiero 39. miejsce ("Dzięki Bogu się zakwalifikowałem" - mówił). Jeszcze gorzej było dzień później, kiedy to nie udało mu się przebrnąć kwalifikacji, przegrywając między innymi z młodszym o 15 lat rodakiem, Andreasem Schulerem.

Ammann był najsłabszym z Helwetów, co rodzi uzasadnione pytanie, czy powinien być brany pod uwagę przy ustalaniu składu na Turniej Czterech Skoczni. To dla rutynowanego zawodnika o tyle istotne, że TCS jest jedynym skalpem, którego nie zdołał w dotychczasowej karierze wywalczyć.

W to, czy zawodnikowi uda się jeszcze kiedykolwiek powrócić na wysoki poziom zdają się już powątpiewać szwajcarskie media. Choć zawodnik uważa, że pomóc mogą mu nowe buty, które testować będzie w tym tygodniu, "Aargauer Zeitung" uważa, że nie należy robić sobie zbyt dużych nadziei. - Czy zmiana butów sprawi, że zacznie się nagle meldować w czołowej dziesiątce? - pytają ironicznie dziennikarze.



Jakby tego było mało, żółtą kartkę skoczkowi pokazał także sztab trenerski Helwetów przyznając, że jeżeli nie nastąpi u Ammanna znacząca poprawa wyników, "to może nie mieć już sensu" (cyt. za "skijumping.pl"). Co więcej, jeżeli cudowne buty nie wywołają przemiany, Ammannowi ucieknie nie tylko Turniej Czterech Skoczni, ale i kolejne zawody, gdyż trenerzy otwarcie mówią o "dłuższej przerwie".



39-latek na podium PŚ stanął po raz ostatni 13 stycznia 2018 roku. Na mamucie w Kulm zajął wtedy trzecie miejsce. Był to jednak już wtedy jednorazowy wyskok, gdyż po raz ostatni regularnie w czołówce skoczek meldował się w sezonie 2014/2015.

