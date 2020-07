Simon Ammann zalicza się do grona najstarszych skoczków narciarskich w stawce. Przez lata swojej kariery sięgnął nie tylko po liczne sukcesy, ale zyskał również sympatię kibiców. Teraz przyznaje, że trudno jest mu się oderwać od sportu, który kocha. "Dziwi mnie, że mam taką ciekawość związaną z tym sportem i że zawsze czuję taką świeżość" – powiedział Simon Ammann.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tak Piotr Żyła radzi sobie na... nartach wodnych. Wideo INTERIA.TV

Simon Ammann znany jest przez kibiców jako skoczek, który zawsze idealnie potrafił wpasować się z formą w najważniejsze imprezy w kalendarzu. Przez wszystkie lata na jego koncie znalazły się choćby cztery tytuły mistrza olimpijskiego i tyle samo medali różnych kolorów przywiezionych z mistrzostw świata.

Reklama

Miniony sezon Szwajcar zakończył na 35. pozycji w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. To najgorszy rezultat tego skoczka w XXI wieku, który w czerwcu obchodził swoje 39. urodziny. Mimo wszystko jest coś, co nie pozwala mu zakończyć sportowej kariery - miłość do dyscypliny, którą wybrał dla siebie przed laty.

"Dziwi mnie, że mam taką ciekawość związaną z tym sportem i że zawsze czuję tę świeżość. Lubię niesamowitą dynamikę, uczucie, które daje mi sport. Po prostu nie mogę odpuścić tych chwil" - powiedział Ammann w wywiadzie w szwajcarskiej stacji SRF.

39-latek już kilka razy publicznie mówił o swojej motywacji oraz treningach, które dzieli z innymi zajęciami. Myśli o tym, że do końca kariery już bliżej niż dalej pojawiają się w jego głowie, ale on wciąż nie ma odwagi, a raczej nie chce powiedzieć dość.

"Miałem już takie myśli, ale po prostu kontynuuję. Jestem tym zaskoczony. Podczas igrzysk olimpijskich w Pjongczangu pomyślałem: 'teraz przegrałem wystarczająco dużo, to były moje ostatnie igrzyska'. Ale dlaczego nie miałbym czerpać czegoś pozytywnego z negatywnych rzeczy? Dobrze wiedzieć, że to jeszcze dwa lata, To rodzaj finałowego sprintu. Potrzebuję tej dodatkowej motywacji" - dodał skoczek, który na ostatnich igrzyskach zajął 11. i 13. miejsce.