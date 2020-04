Austriak Gregor Schlierenzauer nigdy nie ukrywał, że jednym z jego największych idoli sportowych był Adam Małysz. Okazuje się, że słynny skoczek chce iść za przykładem naszego mistrza także po zakończeniu kariery.

Schlierenzauer był prawdziwym "cudownym dzieckiem" austriackich skoków narciarskich. Już jako 19-latek sięgnął po Kryształową Kulę, rok wcześniej zdobywając tytuł dwukrotnego mistrza świata w lotach. Gablota z trofeami szybko została zapełniona po brzegi.

Kolejny raz okazało się jednak, że skoki narciarskie są dyscypliną sportu, w której utrzymanie stabilnej formy jest szczególnie trudne, a przypadki takie jak Kamila Stocha, który od 10 lat należy do czołówki Pucharu Świata, należą do rzadkości. W ostatnich latach "Schlieri" notował słabsze wyniki, choć ostatni sezon dał kilka powodów do optymizmu.



Będący w wieku Dawida Kubackiego skoczek (obaj obchodzili w tym roku 30 lat), jest dobrej myśli i uważa, że ma jeszcze przed sobą kilka lat skakania. Co chciałby robić później? Być może pójdzie w ślady Adama Małysza, których jest dyrektorem polskiej kadry.



- Aktualnie mam sporo czasu, by o tym pomyśleć, co chciałbym robić po skokach. Z drugiej strony myślę, że chciałbym pozostać przy tej dyscyplinie w taki sposób, jak zrobił to Adam Małysz. Niemniej myślę też, by obok sportu zdobyć jakieś wykształcenie - coś, co pozwoli mi z równym zaangażowaniem, przyjemnością, działać na innej płaszczyźnie - powiedział Schlierenzauer w rozmowie z Sebastianem Szczęsnym z TVP Sport.



Austriak stwierdził też, że jego zdaniem mało prawdopodobne jest rozpoczęcie letniego cyklu zgodnie ze zwyczajowym planem. Niewykluczone jednak, że zawody Letniego Grand Prix odbędą się w skróconej wersji na przełomie września i października.

Zdjęcie ​Gregor Schlierenzauer / AFP

