Po wycofaniu się z Turnieju Czterech Skoczni do rywalizacji w Pucharze Świata wraca Richard Freitag. Niemiecki skoczek wystąpi już w najbliższy weekend w kwalifikacjach w Val di Fiemme.

Freitag nie może zaliczyć 68. Turnieju Czterech Skoczni do udanych. Niemiec został wycofany z prestiżowego turnieju, bo jego forma pozostawiała wiele do życzenia. Podczas serii kwalifikacyjnej w Oberstdorfie, podopieczny Stefana Horngachera uzyskał zaledwie 112 m i nie uzyskał biletu do konkursu.

Szkoleniowiec podjął decyzję o wycofaniu Freitaga z rywalizacji i odesłanie go na indywidualne treningi w domu. Jego zdaniem zawodnik miał bardzo duże trudności z oddawaniem skoków i nie był w stanie szybko się poprawić tak, aby wrócić do pełni dyspozycji.

Jak się jednak okazuje, dla Freitaga znalazło się miejsce w siedmioosobowym składzie na zbliżające się zawody w Val di Fiemme. Oprócz niego, we Włoszech wystąpią: Markus Eisenbichler, Karl Geiger, Stephan Leyhe, Pius Paschke, Constantin Schmid oraz Luca Roth.

