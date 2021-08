Skoki narciarskie. Reprezentanci Polski trenują w Villach

Skoki Narciarskie

Przed polskimi skoczkami narciarskimi kolejny etap przygotowań do sezonu olimpijskiego. Tym razem kadra pod okiem Michala Doleżala udała się na zgrupowanie do austriackiego Villach. Jak widać na zdjęciach, nasi sportowcy są pozytywnie nastrojeni do pracy.

