Polscy skoczkowie narciarscy pod okiem trenera Michała Doleżala przygotowują się sezonu zimowego. Kolejne zgrupowanie zagraniczne spędzają w Garmisch-Partenkirchen. Widoki ze skoczni zapierają dech w piersiach.

Reprezentanci Polski w skokach narciarskich nie mają tego lata wiele okazji do startów. Okres przygotowawczy do sezonu zimowego spędzają głównie na treningach, odliczając dni do pierwszego startu w Pucharze Świata.

Kolejne zgrupowanie zagraniczne nasi zawodnicy rozpoczęli w weekend. Sztab trenerski na szlifowanie formy wybrał niemieckie Garmisch-Partenkirchen. To właśnie stamtąd "Biało-Czerwoni" przysyłają kibicom wirtualne pocztówki.

"No to jedziemy. Pozdrowionka z najazdu z Grosse Olimpiaschanze" - napisał na Instagramie Piotr Żyła.

Zdjęciami ze szczytu skoczni nie zapomniał również pochwalić się Dawid Kubacki i Kamil Stoch. Skoczek z Zębu zachwycił fanów fotografią wykonaną podczas drogi na belkę startową.

"Z cyklu: znajdź szczegół" - opisał zdjęcie Stoch, odpowiadając na niektóre komentarze swoich obserwujących.

W najbliższy weekend na skoczni w Wiśle odbędzie się Letni Puchar Kontynentalny. W dwunastoosobowym składzie Polaków zabraknie jednak naszych najlepszych zawodników, którzy trenują na niemieckim obiekcie. W Beskidach powalczą natomiast między innymi Maciej Kot, Jakub Wolny oraz Stefan Hula.

