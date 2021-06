Skoki narciarskie. Reprezentacja Polski trenuje w Predazzo

Skoki Narciarskie

Czerwiec polscy skoczkowie narciarscy rozpoczęli od zgrupowania we włoskim Predazzo. To właśnie tam formę do sezonu szykuje kadra pod okiem Michała Doleżala.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Skoki narciarskie. Adam Małysz podsumował sezon Pucharu Świata w wykonaniu Polaków (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport