W środę rozpoczęły się badania reprezentacji Polski w skokach narciarskich na obecność koronawirusa. Decyzję o przeprowadzeniu testów podjęto po ogłoszeniu przez Adama Małysza, że jego próbka dała wynik pozytywny.

W Polskim Związku Narciarskim wdrożone zostały wszelkie procedury bezpieczeństwa po poniedziałkowej informacji podanej przez Małysza. Wiślanin ogłosił, że po poddaniu się testom na obecność koronawirusa, jego próbka dała wynik pozytywny.

Małysz co prawda przechodzi chorobę bezobjawowo, ale natychmiast zrodziły się pytania na temat zdrowia polskich skoczków narciarskich, którzy aktualnie przebywają na zgrupowaniu w Wiśle.

W środowy poranek serwis Skaczemy.pl poinformował o rozpoczęciu się badań na obecność COVID-19 w organizmach reprezentantów Polski.

PZN zapewnił, że sytuacja jest pod kontrolą i pozostaje w stałym kontakcie z sanepidem oraz Ministerstwem Sportu. Jednocześnie przekazano, że ostatni kontakt Małysza z kadrą miał miejsce 12 czerwca, czyli dokładnie 10 dni przed wykryciem koronawirusa w jego organizmie.

We wtorek zdjęciem na Instagramie podzielił się z kolei Piotr Żyła, twierdząc, że nic mu nie dolega.

