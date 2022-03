Po zwycięstwie w prologu Kamil Stoch oddał przeciętny skok w pierwszej serii konkursu w Oslo. 125 m starczyło do 16. pozycji. Różnice między czołowymi zawodnikami na obiekcie Holmenkollbakken były minimalne. W prologu Polak uzyskał 129,5 metra, w pierwszym skoku konkursu o 4,5 metra bliżej, co sprawiło, że nie mógł być zadowolony. Szczególnie jeśli myśli o podium Raw Air do którego zbliżył się po prologu.

Najlepszy z Polaków po pierwszym skoku konkursu w Oslo Dawid Kubacki był czwarty. Uzyskał 130 m. W prologu Dawid był dopiero 14. po skoku na 127 m. W konkursie po pierwszej serii tracił do lidera zaledwie dwa punkty. Markus Eisenbichler uzyskał tak jak Kubacki 130 m, ale w trudniejszych warunkach wietrznych.

Skoki narciarskie. Puchar Świata w Oslo. Awans Stocha, Wąska i Żyły

Tuż za Kubackim po pierwszej serii był Stefan Kraft. Lider Raw Air skacze z niezwykłą regularnością. Jego przewaga nad rywalami wciąż wzrasta. Austriak jest murowanym faworytem do drugiego w karierze triumfu w cyklu. W drugiej serii Austriak nie skoczył bardzo dobrze, ale utrzymał przewagę nad Ryoyu Kobayashim i Karlem Geigerem.

Słabo w pierwszej serii spisał się Piotr Żyła. 122,5 metra dało mu 28. pozycję. Paweł Wąsek skoczył metr dalej i zajmował 20. miejsce. Dla niego to był dobry wynik. Wściekły na siebie był Jakub Wolny. W prologu spisał się dobrze (22.), w konkursie przepadł po pierwszym skoku. 117 metrów dało mu 47. miejsce - wyprzedził zaledwie trzech zawodników.

W drugiej serii Żyła się poprawił. 124 metry dały mu awans o pięć pozycji. Wąsek też minimalnie awansował (sześć miejsc), poszybował na 127,5 metra. Stoch uzyskał pół metra więcej od Wąska, miał wysokie noty. Też awansował w klasyfikacji (pięć pozycji). Mimo wszystko okazało się to trochę za mało myśląc o walce o podium w Raw Air - po prologu do trzeciego Karla Geigera Kamil tracił zaledwie 3,6 pkt.

Skoki narciarskie. Puchar Świata w Oslo. Dawid Kubacki walczył o podium

Kubacki popsuł drugi skok. W ciężkich warunkach spadł aż na 18. pozycję. Za Kamila Stocha i Pawła Wąska.

W klasyfikacji generalnej Raw Air najlepszy z Polaków Stoch jest szósty. Do trzeciego Geigera traci 10,6 pkt. Do końca cyklu pozostały trzy skoki. Jutro w Oslo prolog i konkurs. Szanse na czołowe lokaty w cyklu stracili Kubacki i Żyła. Trzynasty w klasyfikacji generalnej Raw Air Dawid traci do lidera 63,9 pkt, szesnasty Żyła ma o 67,2 pkt mniej od Krafta.