Pierwszy z Polaków skakał Kacper Juroszek i spisał się słabo. Odległość 113 m dała mu notę 91,8 pkt. Szanse na awans do konkursu już wtedy były marne. Następni skoczkowie Michala Doleżala wypadli lepiej. Jakub Wolny, który zastąpił Stefana Hulę uzyskał odległość o 10 metrów większą od Juroszka i z notą 116,7 pkt zapewnił sobie awans do konkursu w Oslo. To samo zrobił Paweł Wąsek. Doleciał także do 123. metra. Wyprzedził Wolnego o 0,7 pkt.

Dawid Kubacki skoczył lepiej od kolegów, ale to nie było niespodzianką. Uzyskał 127 m i notę 121,3 pkt. Rzecz jasna także był pewny udziału w konkursie. W prologu zajął nieźle 14. miejsce.

Skoki narciarskie. Raw Air. Prolog w Oslo. Wielka klasa Kamila Stocha

Najlepszy skok z Polaków oddał jednak Kamil Stoch. I to zdecydowanie najlepszy. Odległość 129,5 metra oraz nota 128,8 pkt pozwoliła mu wyprzedzić bardzo długo prowadzącego Słoweńca Domena Prevca. Polak wygrał prolog pokonując lidera cyklu Raw Air Stefana Krafta, który zajął trzecią pozycję. Drugi był mistrz olimpijski z dużej skoczni z Pekinu Marius Lindvik.

Piotr Żyła skakał tuż po Stochu. Ale nie zachwycił. 122 metry oraz nota 113,5 pkt dały mu awans do konkursu. Swojej pozycji w klasyfikacji generalnej Raw Air nie mógł jednak poprawić takim skokiem. W prologu zajął 27. pozycję. Wąsek był 20. a Wolny 22. W konkursie zobaczymy pięciu Polaków.

W klasyfikacji generalnej Raw Air Stoch awansował na siódmą pozycję ze stratą 33,3 pkt do prowadzącego Krafta. Drugi jest Ryoyu Kobahashi (strata 18,6 pkt), trzeci Karl Geiger (29,7). Awans Stocha na podium cyklu jest więc bardzo realny. Żyła jest w Raw Air na 10. miejscu ze stratą 48,1 pkt do lidera, a Kubacki 11. tracąc do Krafta 50 pkt.

Dzisiejszy konkurs zacznie się o godzinie 17.