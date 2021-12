​Skoki narciarskie. PZN złożył oficjalną ofertę by Wisła zastąpiła Sapporo

Polski Związek Narciarski wystąpił oficjalnie do Międzynarodowej Federacji Narciarskiej o to by w miejsce planowanych przed sezonem konkursów Pucharu Świata w Sapporo odbyły się dodatkowe-zastępcze zawody tej rangi w Wiśle. Japończycy wcześniej zrezygnowali z organizacji z powodu pandemii koronawirusa.

Zdjęcie Skocznia narciarska w Wiśle / Grzegorz Momot / PAP