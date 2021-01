Piątkową sesją treningową i kwalifikacjami do konkursu indywidualnego rozpocznie się trzydniowe święto w Zakopanem - kolejne konkursy Pucharu Świata. Na liście startowej znalazło się 58 skoczków z 13 państw.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Skoki narciarskie. Czy serialowa aktorka jest nową dziewczyną Piotra Żyły? Wideo INTERIA.TV

O liczbie zawodników zgłoszony do rywalizacji na Wielkiej Krokwi poinformowała Telewizja Polska, potwierdzając zarazem, że w powietrzu zobaczymy siedmiu polskich zawodników. "Biało-Czerwoni" wystąpią w składzie: Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Andrzej Stękała, Jakub Wolny, Paweł Wąsek i Klemens Murańka.

Reklama

Na belce startowej pojawią się również Gregor Schlierenzauer oraz Richard Freitag (przyjazd obu stał pod znakiem zapytania). Z kolei najwięksi nieobecni to Simon Amman i Stefan Kraft. Austriak swoją absencję zapowiedział już wcześniej - jej powodem jest powracający ból pleców oraz osłabienie po niedawnym zakażeniu koronawirusem.

Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie

Sprawdź!

W Zakopanem nie zobaczymy także ekipy rosyjskiej.

Tego jeszcze nie widziałeś! Sprawdź nowy Serwis Sportowy Interii! Wejdź na sport.interia.pl!



W kwalifikacjach do niedzielnego konkursu indywidualnego wystąpi 56 skoczków. Niemcy zgłosili siedmiu zawodników, a w pucharowych zawodach startować może tylko sześciu. Z kolei Francesco Cecon - syn doskonale znanego również w Polsce Roberta - nie posiada jeszcze prawa do rywalizowania w indywidualnych konkursach rangi PŚ. Zobaczymy go jedynie w drużynówce.

W sobotnim konkursie wystartuje dziewięć ekip: Włochy, Finlandia, Szwajcaria, Japonia, Słowenia, Austria, Niemcy, Norwegia oraz Polska.

Program zawodów

piątek, 15.01

11:00 - odprawa techniczna

15:45 - oficjalny trening

18:00 - kwalifikacje

sobota, 16.01

15:00 - seria próbna

16:15 - pierwsza seria konkursu drużynowego

niedziela, 17.01

15:00 - seria próbna

16:00 - pierwsza seria konkursu indywidualnego

UKi

Tego jeszcze nie widziałeś! Sprawdź nowy Serwis Sportowy Interii! Wejdź na sport.interia.pl!