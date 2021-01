"Weekend będzie mroźny i śnieżny, jednak to co dla skoczków najważniejsze - wiatr nie powinien zakłócić zawodów" - taką prognozę pogody na nadchodzący weekend przekazał Grzegorz Walijewski, rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Skoki narciarskie. Stoch wygrał w Titisee-Neustadt, Żyła trzeci. Wideo © 2021 Associated Press

W piątek w Zakopanem rozegrane zostaną kwalifikacje, w sobotę drużynowy, a w niedzielę indywidualny konkurs Pucharu Świata.

Reklama

Walijewski powiedział, że nocami pod Tatrami temperatura spadać będzie do kilkunastu stopni poniżej zera, lepiej będzie w ciągu dnia. "W piątek i sobotę słupek rtęci wahać się będzie od minus 10 do minus 7, a w niedzielę będzie minus 8 - minus 5".

Od środy w Zakopanem sypie śnieg. "I tak też będzie do końca tygodnia. Codzinnie będzie przybywało po kilka i więcej centymetrów" - dodał.

Zapytany o wiatr, który w rejonach podgórskich potrafi sprawić wiele problemów, rzecznik prasowy Instytutu stwierdził, że według prognoz nie powinien zakłócić przebiegu imprezy.



Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie

Sprawdź!

"Będzie słaby i umiarkowany. Przewiduje się, że osiągać będzie średnio około 5 metrów na sekundę. I co myślę w tym wypadku ważne, jego kierunek będzie w miarę stabilny, początkowo północno - zachodni, potem zachodni" - zakończył Walijewski.

Ograniczenia związane z pandemią spowodowały, że konkursy odbywać się będą bez udziału publiczności. Organizatorzy skoncentrują się na odśnieżaniu obiektu. Nie będzie też konieczności przygotowania specjalnych parkingów, a mimo to władze miasta podjęły decyzję o wyłaczeniu z ruchu od piątku do niedzieli kilku ulic wokół Wielkiej Krokwi. Proszą także o przestrzeganie zaleceń policji, a także apelują do kibiców, aby nie gromadzili się wokół skoczni.

Zawody Pucharu Świata, w których udział zapowiedziało około 80 skoczków z 17 krajów, rozpoczną się w Zakopanem w piątek kwalifikacjami do niedzielnego konkursu indywidualnego. W sobotę na Wielkiej Krokwi odbędzie się rywalizacja drużynowa.

Joanna Chmiel