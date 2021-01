Po zawodach Pucharu Świata w skokach w Zakopanem nie zaszły zmiany w czołówce listy płac Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) - wciąż prowadzi Norweg Halvor Egner Granerud, a drugi jest Kamil Stoch, choć obaj nie mogą zaliczyć weekendu pod Tatrami do zbyt udanych.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kamil Stoch w Zakopanem: Zabrakło tego, czego wszyscy pożądamy. Wideo INTERIA.TV

Co prawda w konkursie drużynowym Stoch z kolegami był drugi, a Granerud ze swoją ekipą trzeci, ale w indywidualnym Polak uplasował się na 11. pozycji, a Norweg dopiero na 23.

Reklama

Mimo to przewaga w zestawieniu finansowym tej dwójki nad resztą stawki jest znacząca. Granerud w 16 konkursach PŚ zarobił 111 000 franków szwajcarskich (około 468 400 tys. złotych), zaś trzykrotny mistrz olimpijski 102,5 tys. CHF (ok. 432 800 zł), wliczając w to nagrodę główną - 20 tys. franków - za triumf w Turnieju Czterech Skoczni.



W pierwszej piątce listy płac jest jeszcze dwóch Polaków - czwarty Dawid Kubacki - 61 900 i piąty Piotr Żyła - 56 850 CHF.



FIS za pierwsze miejsce w konkursie indywidualnym płaci 10 tys. franków, za drugie - 8 tys., a za trzecie - 6 tys. Ostatnią, 30. lokatę w serii finałowej wycenia na 100 franków. Triumf w drużynie to 7500 franków do podziału.



Oficjalne premie nie są jedynymi dochodami skoczków narciarskich. Zawodnicy ze światowej czołówki mają podpisane prywatne kontrakty sponsorskie i reklamowe, których wysokość jest objęta tajemnicą.



Lista płac Pucharu Świata po 16 z 39 zawodach (kwoty we frankach szwajcarskich i złotych):

1. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 111 000 CHF (468,4 tys. zł)

2. Kamil Stoch 102 550 (432,8 tys.)

3. Markus Eisenbichler (Niemcy) 79 750 (335,5 tys.)

4. Dawid Kubacki 61 900 (261,2 tys.)

5. Piotr Żyła 56 850 (240 tys.)

...

14. Andrzej Stękała 35 000 (147,7 tys.)

27. Klemens Murańka 10 450 (44,1 tys.)

33. Aleksander Zniszczoł 7 900 (33,3 tys.)

36. Jakub Wolny 6 900 (29,1 tys.)

40. Paweł Wąsek 6 150 (26 tys.)

53. Maciej Kot 1 650 (7 tys.)

65. Stefan Hula 200 (845)

67. Tomasz Pilch 100 (422)

Zobacz Sport Interia w nowej odsłonie!

Sprawdź!

Zdjęcie Kamil Stoch w Zakopanem / Grzegorz Momot /PAP



PŚ w skokach 2020/21 - klasyfikacja 1. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 956 pkt 2. Markus Eisenbichler (Niemcy) 716 pkt 3. Kamil Stoch (Polska) 646 pkt 4. Dawid Kubacki (Polska) 489 pkt 5. Piotr Żyła (Polska) 469 pkt 6. Anże Laniszek (Słowenia) 468 pkt 7. Marius Lindvik (Norwegia) 437 pkt 8. Robert Johansson (Norwegia) 435 pkt 9. Karl Geiger (Niemcy) 397 okt 10. Yukiya Sato (Japonia) 362 pkt ... 13. Andrzej Stękała (Polska) 295 31. Aleksander Zniszczoł (Polska) 79 34. Jakub Wolny (Polska) 69 38. Paweł Wąsek (Polska) 62 39. Klemens Murańka (Polska) 61 52. Maciej Kot (Polska) 17 65. Stefan Hula (Polska) 2 67. Tomasz Pilch (Polska) 1